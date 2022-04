Cuáles son los inmigrantes con TPS que pueden aplicar a la ‘green card’

Uno de los procesos que más buscan los inmigrantes en Estados Unidos es de alcanzar la “green card” , pero no todos son elegibles.



Los inmigrantes bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) que cubran ciertos requisitos pueden aplicar por la ‘green card’, tomando en cuenta distintas decisiones en tribunales y ajustes por parte de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).



Abogados en inmigración han sido claros sobre las opciones para alguien con TPS, ya que el hecho de tener esa protección a la deportación y Autorización de Empleo no hace a una persona elegible para la Residencia Legal Permanente, sino que debe solicitar ese estatus bajo los criterios de cualquier otro inmigrante, asegura el medio La Opinión de Los Ángeles.



Es decir, alguien con TPS debe tener alguna de las siguientes opciones para aplicar por la ‘green card’: estar casado con un ciudadano estadounidense; ser patrocinado a través de petición familiar; fue víctima de violencia doméstica; fue víctima de algún delito o ayudó a autoridades en un caso criminal.



Las personas tienen que ser elegibles para un beneficio migratorio, como por ejemplo la petición familiar o de un cónyuge”, explicó el Dr. Nelson Castillo, abogado de inmigración con sede en California.



Hay inmigrantes que creen que el hecho de tener TPS pueden aplicar por la ‘green card’. Lamentablemente eso es incorrecto, ya que el 7 junio del 2021, la Corte Suprema dictaminó que los inmigrantes con TPS no los calificaba inmediatamente para una ‘green card’.



Los jueces del Máximo Tribunal indicaron que los indocumentados con esa protección migratoria temporal no fueron admitidos legalmente “y su TPS no altera ese hecho”, escribió en su opinión la jueza Elena Kagan



Sin embargo, eso no significa que dichas personas no puedan buscar opciones de legalización o tengan que dejar el país, además de que pueden seguir calificando por el TPS, siempre y cuando mantengan su estatus de elegibilidad sin récord criminal y otros requisitos.



Un nuevo acuerdo judicial de USCIS incluso facilita el camino de obteción de ‘green card’ para inmigrantes bajo este programa de protección que ya tienen una orden de deportación.



Debido a este acuerdo, los beneficiarios de TPS afectados por esta política podrán reabrir y anular sus órdenes de deportación y solicitar ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes, eliminando la amenaza de deportación si se revocan sus protecciones de TPS en el futuro”, indicó la organización Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) sobre el acuerdo judicial.



Los abogados han expuesto que los inmigrantes pueden encontrar alguna opción que los proteja, pero deben evaluar su caso directamente con un experto, para explorar las posibilidades.

