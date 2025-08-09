De La Ghetto conquista Australia 

El reconocido artista urbano De La Ghetto culminó con éxito su primera gira promocional en Australia, dejando una fuerte impresión en el público latino y multicultural del país.

Durante su paso por Sídney y Melbourne, el intérprete ofreció presentaciones exclusivas, encuentros con fanáticos y entrevistas con medios locales, consolidando su presencia como una de las figuras más influyentes del reguetón y el trap latino a nivel internacional.

“Fue una experiencia increíble. Ver cómo mi música ha llegado tan lejos y cómo la gente en Australia la vive con tanta pasión fue algo inolvidable”, expresó el cantante al cierre de su visita.

Además de compartir su música, la gira fortaleció el vínculo cultural entre el movimiento urbano latino y nuevas audiencias en Oceanía, abriendo la puerta a futuras oportunidades en una región donde la comunidad hispana continúa creciendo.

Con esta visita, De La Ghetto reafirma su compromiso con sus seguidores alrededor del mundo y continúa ampliando su alcance global como embajador del sonido urbano en español.

