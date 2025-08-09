Nicky Jam culmina su gira europea

Nicky Jam concluyó con rotundo éxito su esperada gira europea Sunshine Tour 2025, dejando huella en cada escenario que pisó y reafirmando su posición como uno de los artistas más influyentes de la música urbana a nivel mundial. Durante las últimas semanas, miles de personas en distintas ciudades de Europa vibraron al ritmo de sus grandes éxitos, en una gira que combinó historia, energía y una conexión genuina con el público.

El cierre de la gira fue una celebración intensa de cuatro días consecutivos que capturaron la esencia de su carrera y su alcance internacional.

El 25 de julio, Nicky Jam conquistó La Palma de Santa Cruz como parte del Lustra Fest, donde 10,000 asistentes corearon cada tema con una energía desbordante. El 26 de julio, vivió una jornada doble en España: primero, se presentó en el Puro Latino Festival de Cádiz, uno de los eventos más esperados del verano, frente a una multitud de 25,000 personas; y esa misma noche, llevó su música al exclusivo club Fitz Marbella, donde 1,500 fans disfrutaron de un espectáculo más íntimo, pero igualmente poderoso. Finalmente, el 27 de julio, cruzó a Italia para presentarse en el Hola Fest de San Benedetto del Tronto, cerrando la gira ante 7,000 personas en una noche cargada de emociones y ovaciones.

Nicky Jam demostró una vez más su versatilidad escénica, su carisma inquebrantable y su habilidad para conectar con audiencias de todo tipo. El Sunshine Tour 2025 no solo consolidó su presencia en Europa, sino que celebró una trayectoria que continúa evolucionando con fuerza y autenticidad.

