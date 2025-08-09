Explosión Norteña lanza «Ni que tuvieras tanta suerte»

La agrupación tijuanense Explosión Norteña , con más de 30 años de trayectoria en la escena del regional mexicano, anuncia el lanzamiento oficial de su nuevo tema «Ni que tuvieras tanta suerte», en colaboración con los legendarios Invasores de Nuevo León.

El sencillo, de la autoría de Fidencio Villarreal y Servando Cano, es una poderosa muestra del norteño tradicional, con la calidad musical que ha distinguido a ambas agrupaciones a lo largo de los años. La canción cuenta con la producción de dos iconos del acordeón en México: Javier Ríos, líder de Invasores de Nuevo León, y Alfredo «El Zurdo» González, integrante fundador de Explosión Norteña y reconocido también por su trabajo con Los Tucanes de Tijuana.

La grabación fue realizada bajo la ingeniería de audio de Ramón Ontiveros, destacando un sonido auténtico y enérgico respetando el sello de ambas agrupaciones y que rinde tributo a las raíces del género norteño.

Desde su formación en 1995. Explosión Norteña se ha destacado como una agrupación representativa del norteño tradicional, llevando su música a escenarios internacionales, como el Festival Mundial de la Música en el país Cuba Varadero , en el que representaron bien a México, pues obtuvo el premio como «Grupo Cultural Mexicano». Su estilo, que fusiona acordeón, bajo sexto y batería, ha resonado con generaciones de seguidores tanto en México como en el extranjero.

Con «Ni que tuvieras tanta suerte», la agrupación reafirma su compromiso con la música de raíz, al tiempo que une fuerzas con una de las agrupaciones más influyentes del género norteño, consolidando así un lanzamiento que promete dejar huella y cobijados por Estaff Music

