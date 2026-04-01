Defensoría detecta productos vencidos en inspecciones de Semana Santa

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ElSalvador–La Defensoría del Consumidor informó que el 30 % de los comercios inspeccionados durante el periodo vacacional de Semana Santa presentó incumplimientos a la normativa, como parte de los operativos desarrollados para verificar el respeto a los derechos de los consumidores.

De acuerdo con datos oficiales, se realizaron 420 inspecciones en distintos establecimientos, de las cuales 181 derivaron en hallazgos. La mayoría de estos (101 casos) correspondieron a la falta de mecanismos adecuados de atención al cliente.

En paralelo, las autoridades levantaron más de 40 actas por la detección de productos vencidos, lo que llevó al retiro de aproximadamente 400 unidades caducadas, principalmente en restaurantes.

El presidente de la institución, Ricardo Salazar, explicó que, al identificar productos en mal estado, se aplican medidas inmediatas para evitar su consumo. Estas incluyen su decomiso y destrucción dentro del mismo establecimiento.

Según detalló, más del 95 % de los productos vencidos fueron encontrados en áreas de cocina. Entre los artículos detectados figuran bebidas alcohólicas, golosinas, galletas, bebidas carbonatadas, carnes, embutidos, lácteos, harinas, sabrosadores y especias.

Las inspecciones se han extendido a restaurantes, hoteles, tiendas de conveniencia, supermercados y empresas de alquiler de vehículos, en coordinación con la Superintendencia de Regulación Sanitaria, con el objetivo de ampliar la cobertura de verificación.

Las autoridades recordaron que los incumplimientos a la ley pueden derivar en sanciones económicas de hasta 500 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Durante el primer trimestre del año, la Defensoría reportó la atención de más de 27,000 consumidores. De estos, más de 4,300 correspondieron a denuncias formales, mientras que el resto fueron asesorías. Además, la institución indicó que ha recuperado $4.5 millones en favor de más de 3,800 personas a través de sus gestiones.

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