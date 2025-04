Descubre historia de Fe: Nuestro.tv estrena impactante historias de milagros y espiritualidad este mes de abril

Este mes de abril, Nuestra.TV, la plataforma gratuita de streaming que celebra la diversidad cultural y lingüística de la comunidad hispana, presenta una programación especial con contenido inspirador que explora la fe, la historia y los milagros. Con una selección de series, documentales y películas, los televidentes podrán sumergirse en relatos conmovedores sobre figuras emblemáticas de la espiritualidad y eventos que marcaron la historia religiosa. Nuestra.TV está disponible en Roku, Fire TV, Apple TV y en dispositivos móviles Android e iOS, entre otros.

La programación de abril de Nuestra.TV trae títulos como San Pedro, Amanece en Calcuta, El

misterio del Padre Pío, La investigación: Juan Pablo II y Prueba de fe, que presentan un recorrido

por la vida de santos, milagros reconocidos por el Vaticano y acontecimientos clave en la historia de la

fe. Además, los televidentes podrán disfrutar de contenido en inglés con Searching for a King y

Following the Messiah, dos producciones que combinan historia, arqueología y fe en una exploración

única.

ESTRENOS DESTACADOS EN ESPAÑOL

San Pedro – Una serie de ficción que revive la vida de San Pedro, sus pasos junto a Jesús y su papel fundamental en la expansión del cristianismo.

● Amanece en Calcuta – Documental que revela el impacto de la Madre Teresa y su entrega a los más necesitados, explorando su legado de amor y servicio.

● El misterio del Padre Pío – Conoce la vida de uno de los santos más venerados de la historia,

canonizado por San Juan Pablo II, y los milagros que lo hicieron inmortal.

● La investigación: Juan Pablo II – Un documental revelador que explora la vida del papa Juan Pablo II, su camino hacia la canonización y los desafíos que enfrentó, incluyendo el espionaje comunista desde 1946.

● Prueba de fe – Una serie que recrea los tres milagros aprobados por el Vaticano para la canonización de santos, mostrando la profundidad y el impacto de estos eventos divinos

CONTENIDO INSPIRADOR EN INGLÉS

● Searching for a King – ¿Se puede confiar en la Biblia? A través de la historia, la geografía y la

arqueología, esta producción busca pistas sobre el Reino Unido de Israel.

● Following the Messiah – Un recorrido único que lleva a los espectadores a los lugares donde

Jesús vivió, desde las antiguas ruinas de Capernaum hasta las aguas del Mar de Galilea y el

extenso desierto de Judea.

Con más de 10,000 horas de programación gratuita y más de 20 canales FAST, Nuestra.TV ofrece

contenido bilingüe y multicultural que celebra la diversidad cultural y lingüística de la comunidad

hispana.

Visita www.nuestra.tv para explorar toda la programación de abril y sigue @NuestraTVUS en TikTok,

Instagram y @NuestraTVforUS en X para descubrir más contenido exclusivo.

