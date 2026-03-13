Día Mundial del Sueño llama a priorizar el descanso para mejorar la salud

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Cada año, el tercer viernes de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño, una jornada dedicada a promover la importancia del descanso adecuado para la salud física y mental. En 2026, la fecha se celebra el viernes 13 de marzo bajo el lema “Dormir bien, vivir mejor”, con el objetivo de reforzar la conciencia sobre el impacto del sueño en la calidad de vida.

La iniciativa es impulsada por la World Sleep Society, que promueve actividades educativas y de concienciación en distintos países para destacar la relevancia de mantener hábitos de sueño saludables.

Especialistas en medicina del sueño explican que dormir es un proceso esencial para el organismo. Durante el descanso nocturno se activan mecanismos que permiten recuperar energía, consolidar la memoria, regular las emociones y mantener la capacidad de concentración.

Los expertos también señalan que los ciclos naturales del planeta influyen directamente en el descanso. La conmemoración se realiza en una fecha cercana al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, un momento simbólico en el que el día y la noche tienen una duración similar, lo que refleja el equilibrio entre actividad y descanso.

Sin embargo, los hábitos modernos han modificado estos patrones naturales. La exposición prolongada a dispositivos electrónicos durante la noche puede alterar la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, lo que dificulta conciliar un descanso adecuado.

Además, estudios académicos y médicos indican que la falta de sueño puede afectar distintos procesos del organismo, incluyendo el metabolismo, la regulación hormonal y el control del apetito. Dormir poco o en horarios irregulares también se asocia con fatiga, irritabilidad y dificultades para concentrarse.

Ante este escenario, especialistas recomiendan adoptar medidas para mejorar la calidad del descanso. Entre ellas destacan mantener horarios regulares para dormir, cenar ligero por la noche, reducir el uso de pantallas al menos una hora antes de acostarse y realizar actividades relajantes que preparen al cuerpo para el sueño.

Los expertos subrayan que los hábitos de descanso comienzan a formarse desde la niñez, por lo que las rutinas familiares, como establecer horarios regulares y evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, pueden contribuir a mejorar la calidad del sueño desde edades tempranas.

En personas adultas, se recomienda dormir entre siete y ocho horas por noche para favorecer un descanso reparador. Los especialistas coinciden en que priorizar el sueño no solo mejora el rendimiento diario, sino que también forma parte de un estilo de vida saludable que influye en el bienestar físico, mental y emocional.

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