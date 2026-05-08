Diáspora tendría seis diputados tras redistribución de escaños de San Salvador y La Libertad

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa ratificó una reforma constitucional que permitirá a los salvadoreños residentes en el exterior elegir directamente a sus propios diputados a partir de las elecciones de 2027.

La modificación al artículo 79 de la Constitución fue respaldada por 57 diputados y abre paso a la creación de una circunscripción electoral para la diáspora salvadoreña, con representación legislativa propia dentro de la Asamblea.

Según lo planteado en la reforma y en la propuesta de cambios al Código Electoral, los escaños destinados a los connacionales en el exterior serían integrados mediante una redistribución de diputaciones de San Salvador y La Libertad, departamentos que actualmente poseen la mayor cantidad de población en el país.

La propuesta presentada por el Ministerio de Gobernación establece que la circunscripción en el extranjero podría contar con seis diputados. De acuerdo con el planteamiento, cinco escaños serían restados a San Salvador y uno a La Libertad, aunque el total de curules en la Asamblea Legislativa se mantendría en 60.

El mecanismo tomaría como base la cantidad de salvadoreños registrados con Documento Único de Identidad (DUI) con dirección en el exterior. Datos del Tribunal Supremo Electoral indican que actualmente hay más de 960 mil ciudadanos inscritos fuera del país, de los cuales cerca de 919 mil residen en Estados Unidos.

La reforma también busca modificar la forma en que se contabiliza el voto exterior. En las elecciones de 2024, los votos remotos emitidos desde el extranjero fueron asignados automáticamente a la circunscripción de San Salvador. Con el nuevo modelo, los salvadoreños en el exterior podrían votar directamente por candidatos de su propia representación legislativa.

Durante la discusión legislativa, diputados oficialistas señalaron que la medida busca ampliar la participación política de la diáspora salvadoreña y garantizar representación proporcional según el padrón electoral en el extranjero.

La iniciativa aún requiere ajustes al Código Electoral para definir oficialmente el mecanismo de asignación de escaños y la conformación definitiva de la circunscripción exterior.

Compartir esta nota