Educación cambiará uniformes y zapatos escolares que no le queden a los estudiantes

ElSalvador–La ministra de Educación, Karla Trigueros, anunció este lunes que el Ministerio habilitará puntos en todo el país para reemplazar zapatos o uniformes escolares que no se ajusten a las tallas de los estudiantes del sistema público.

“Vamos a tener en todo el país, cerca de los centros escolares, lugares donde los padres podrán llevar el zapato o uniforme que no le quedó a su hijo para hacer el cambio”, explicó la funcionaria durante la presentación de los paquetes escolares 2026.

Trigueros ilustró la situación con humor al decir: “Pero ministra, mi hijo lo tallaron el año pasado y ha pegado una gran crecida”. Ante ello, insistió en que el Ministerio resolverá cualquier inconveniente de talla sin costo para las familias.

El Ministerio de Educación comenzó la logística nacional para distribuir más de 1.2 millones de paquetes escolares a estudiantes desde parvularia 4 hasta bachillerato, así como a quienes cursan la modalidad flexible. La entrega será gratuita y el único requisito es estar inscrito en un centro educativo público.

Los paquetes se clasifican en 16 tipos, de acuerdo con el nivel académico. En parvularia 4 se entregará una tablet de ocho pulgadas, dos uniformes y un par de zapatos.

Los niveles de parvularia 5 y 6 recibirán también libros y útiles escolares. En primer grado se incorporará una tablet de 10 pulgadas, mientras que desde cuarto grado hasta noveno, los alumnos contarán con una computadora portátil, además de uniformes y materiales escolares.

En bachillerato se mantienen los mismos componentes, con el distintivo cambio de color en los uniformes. Los estudiantes que provengan de instituciones privadas y se integren por primera vez al sistema público también recibirán dispositivos tecnológicos.

Para la modalidad flexible, los paquetes incluyen libros y útiles escolares, pero no uniformes.

Trigueros destacó que los paquetes buscan apoyar la economía familiar y garantizar que los alumnos inicien el año escolar con todos los recursos necesarios. Además, recordó que los dispositivos electrónicos otorgados en bachillerato podrán conservarse al finalizar los estudios.

El recorrido de prensa se realizó en las bodegas de Soyapango, donde se almacenan los materiales listos para ser distribuidos. La ministra añadió que los paquetes estarán disponibles a tiempo para el inicio de clases, previsto para el lunes 2 de febrero.

Recientemente, El Salvador recibió un lote de más de 345,000 uniformes procedentes del extranjero, como parte del abastecimiento destinado al sistema educativo público.

