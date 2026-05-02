Trump da por terminada la guerra con Irán y enfrenta pulso legal en EE. UU.

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EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el conflicto con Irán ha concluido y notificó al Congreso mediante una carta oficial, en una acción que coincide con el vencimiento del plazo legal para solicitar autorización sobre el despliegue militar en Oriente Medio.

Según el documento, no se han registrado enfrentamientos directos entre fuerzas estadounidenses e iraníes desde el 7 de abril de 2026, fecha en la que ambas naciones anunciaron un alto el fuego. Esta tregua fue posteriormente extendida de forma unilateral y sin plazo definido por el propio mandatario.

La comunicación enviada al Legislativo busca cerrar el debate sobre si el Ejecutivo debe pedir autorización para mantener tropas en la región. La administración sostiene que, al cesar las hostilidades, se reinicia el conteo establecido por la Ley de Poderes de Guerra, lo que eliminaría la obligación inmediata de solicitar el aval del Congreso.

En esa misma línea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la postura presidencial al señalar que el alto el fuego “pone el contador a cero” respecto a los plazos legales. Esta interpretación ha generado cuestionamientos entre legisladores, principalmente demócratas, quienes consideran que el Gobierno estaría evitando el control constitucional del Congreso.

La normativa vigente establece que el presidente debe obtener autorización legislativa para mantener fuerzas militares en combate en el extranjero por más de 60 días, salvo en casos de declaración formal de guerra o ataque directo contra el país.

El plazo, según varios congresistas, se cumplía tomando como referencia el informe enviado el 2 de marzo, en el que Trump notificó el inicio de operaciones militares contra Irán, tras ataques coordinados con Israel.

Además de evitar la solicitud formal, el mandatario también puso en duda la validez de la ley, al sugerir que podría ser inconstitucional. Sus declaraciones reavivan el debate sobre el alcance de las facultades presidenciales en política exterior y el equilibrio de poderes en Estados Unidos.

Sectores críticos advierten que declarar el fin del conflicto sin un acuerdo formal ni un marco definido podría generar precedentes en el uso de la fuerza militar. También señalan que la presencia de tropas estadounidenses en Oriente Medio continúa, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevas tensiones.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensificó a inicios de marzo y elevó la preocupación internacional ante el riesgo de una escalada mayor en la región. Aunque la tregua de abril redujo la confrontación directa, las diferencias entre ambos países persisten.

Con esta declaración, la Casa Blanca busca dar por cerrado el episodio, mientras en Washington continúa el debate sobre la legalidad y el alcance de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia militar.

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