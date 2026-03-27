Dos fallecidos tras explosión de cohetería en Ciudad Delgado

Día a Día News

ElSalvador–Una explosión registrada la tarde del jueves en una cohetería ilegal en Ciudad Delgado, San Salvador Centro, dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos diez más con quemaduras, según reportes de cuerpos de socorro.

De acuerdo con información de Comandos de Salvamento, las víctimas mortales son un hombre y una mujer que no han sido identificados. En la emergencia también se atendió a siete personas por crisis nerviosa.

El Cuerpo de Bomberos informó que, al momento de su llegada, no había fuego activo, pero sí una fuerte acumulación de humo en el lugar, por lo que descartaron el riesgo de reignición.

Entre los lesionados, las autoridades reportaron a cinco personas en estado crítico, incluyendo tres hombres y dos mujeres. Tres de los heridos fueron identificados como Gerardo Stanley Amaya, de 22 años; José Ernesto Solórzano, de 38; y Paula Hernández, de 66, quienes fueron trasladados al hospital Zacamil.

La alcaldía de San Salvador Centro indicó que el incidente ocurrió en el pasaje San Francisco, en el barrio San Sebastián, donde presuntamente se manipulaba pólvora al momento de la explosión. De forma preliminar, se señaló que al menos 15 personas se encontraban trabajando en el sitio.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil y Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia y coordinar las labores de respuesta.

#ElSalvador | Explosión en cohetería en Ciudad Delgado dejó al menos dos fallecidos y varios lesionados con quemaduras, según cuerpos de socorro. El incendio fue controlado, pero la zona sigue bajo inspección.#DDNews pic.twitter.com/768njd2wgl — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) March 26, 2026

Compartir esta nota