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Presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice que pandilleros del CECOT saldrían a vengarse

Mar 27, 2026 #CECOT, #El Salvador, #Gustavo Petro, #Nayib Bukele, #Pandillas, #Seguridad

Día a Día News

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias, en el contexto de sus críticas a la estrategia de seguridad implementada en El Salvador.

Durante una entrevista, el mandatario colombiano sostuvo que el modelo impulsado por el presidente Nayib Bukele implicaría posibles violaciones a los derechos humanos, señalando que no existe cadena perpetua ni pena de muerte en el país, por lo que los detenidos eventualmente recuperarían la libertad.

Petro indicó que, bajo ese escenario, algunos de los reclusos podrían salir con resentimiento, lo que —según su planteamiento— abriría la posibilidad de un nuevo ciclo de violencia en la sociedad salvadoreña.

El presidente colombiano también señaló que, a su juicio, entre los detenidos habría tanto personas culpables como otras que no lo serían, en el marco de las capturas masivas realizadas durante el régimen de excepción.

Las declaraciones se suman a posturas críticas que Petro ha expresado anteriormente sobre las políticas de seguridad en El Salvador, particularmente en lo relacionado con el respeto a los derechos humanos.

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