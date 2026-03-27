Alcaldía de San Salvador Centro convoca concurso de alfombras para Semana Santa 2026

Día a Día News

ElSalvador--La Alcaldía de San Salvador Centro, a través de su Secretaría de Cultura, anunció la apertura de inscripciones para la novena edición del concurso de elaboración de alfombras de Semana Santa, que se desarrollará el Viernes Santo, el próximo 3 de abril.

La convocatoria está dirigida a grupos interesados en participar en esta tradición, con el objetivo de fomentar la cultura religiosa, promover la creatividad y resaltar el valor artístico y comunitario de las alfombras que acompañan la procesión del Santo Entierro en distintos distritos del municipio.

De acuerdo con la comuna, la inscripción es gratuita y estará habilitada hasta el 2 de abril a las 4:00 de la tarde, mediante un formulario disponible en las redes sociales de la Secretaría de Cultura.

El certamen será evaluado con base en criterios como la originalidad, la calidad técnica y el mensaje de las obras. Las autoridades indicaron que las propuestas deberán estar relacionadas con la Semana Santa o transmitir mensajes positivos como la no discriminación, la cultura de paz y la equidad.

En cuanto a la premiación, se otorgarán seis reconocimientos de $400 en el distrito Capital, uno por zona. Además, los distritos de Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo contarán con un premio único de $500 cada uno.

También se estableció un premio especial para el Centro Histórico, donde se entregarán $1,000 y $500 a los dos primeros lugares, respectivamente.

La alcaldía informó que los resultados se darán a conocer el 9 de abril a través de las plataformas digitales institucionales.

Para la elaboración de las alfombras, se recomienda el uso de materiales naturales y biodegradables como aserrín, flores, semillas, hojas y pigmentos naturales.

En el caso de los participantes en el Centro Histórico, específicamente en el tramo comprendido entre la calle Rubén Darío y la 2.ª calle oriente, deberán colocar una base de tela, papel o plástico sobre el suelo, con el fin de preservar las vías peatonales.

Compartir esta nota