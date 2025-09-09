Dr Vega incursiona en el trap y presenta «Joseo», un himno al esfuerzo y constancia

El cantautor y productor Puertorriqueño Dr Vega estrenó su nuevo sencillo titulado “Joseo”, un tema que rinde tributo al trabajo duro, la constancia y la lucha diaria por alcanzar los sueños.

“Este tema es para todos los que salen a la calle día a día con la mentalidad de crecer, de no rendirse y de convertir sus metas en realidad. Es un recordatorio de que el joseo es parte del proceso”, expresó el artista.

La canción fue escrita por Dr Vega en colaboración con Mavin Music y Yhonak, y producida por Mavin Music, logrando una propuesta fresca que combina lírica auténtica con una producción de alto nivel.

Grabado en Orlando, Florida, el sencillo refleja el estilo versátil de Dr Vega, quien continúa posicionándose en la escena musical latina con un sonido que mezcla energía, inspiración y esencia urbana.

