Richard González conquista con “El Juego”

Sep 9, 2025 #Panamá
El cantautor panameño Richard González sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de “El Juego”, un sencillo cargado de energía, pasión y un estilo moderno que promete convertirse en favorito dentro de la música latina. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un videoclip oficial en YouTube que refleja la fuerza interpretativa y visual del artista.

Tras el éxito de “Mentira”, que marcó un antes y un después en su carrera, Richard regresa con una propuesta aún más ambiciosa. “El Juego” fusiona ritmos latinos con una estética cinematográfica, mostrando el sello único que lo ha llevado a conquistar escenarios en Panamá, Miami y diferentes ciudades de América Latina.

El videoclip, dirigido por Alex Galán Films, ofrece una experiencia visual vibrante donde la música y la narrativa se funden en una puesta en escena de alto nivel, consolidando a Richard como un artista que apuesta siempre por la innovación y la calidad audiovisual.

Con una trayectoria que lo respalda en géneros como salsa, bolero, balada, bachata y merengue pop, Richard González ha compartido escenarios en festivales internacionales y se ha presentado en lugares icónicos de Miami como Toro Loco Churrascaría, Rancho 232 y el Miccosukee Casino. Además, lidera su propio proyecto Richard González Music, bajo la empresa Zahorí Entertainment Inc.

“El Juego” marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, donde cada lanzamiento fortalece su posición como uno de los exponentes latinos más versátiles y prometedores de su generación.

