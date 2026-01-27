EE. UU. entrega a Norman Quijano a la justicia salvadoreña

Día a Día News

ElSalvador– LaFiscalíaGeneral de la República (FGR), informó este lunes que las autoridades de Estados Unidos entregaron a Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa y excandidato presidencial por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). A su llegada al país, Quijano fue notificado formalmente de su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

La FGR confirmó que el exfuncionario será trasladado a un centro penitenciario para cumplir la sentencia de 13 años y 4 meses de prisión que le fue impuesta en abril de 2024. “Será trasladado a un centro penitenciario donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña”, publicó la institución en su cuenta de X, agradeciendo la colaboración de las autoridades estadounidenses.

El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó al anuncio con un mensaje en la misma red social: “Un mensaje para todos los que huyen de la justicia”.

Quijano fue detenido el 6 de marzo de 2025 en Texas, Estados Unidos, y permaneció en detención migratoria en el centro Port Isabel, según confirmó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El medio estadounidense USA Today informó el 29 de mayo de 2025 que el exfuncionario se encontraba recluido en ese centro mientras se resolvía su proceso de deportación.

La FGR recordó que el 3 de noviembre de 2021 solicitó a la Asamblea Legislativa el desafuero de Quijano, quien entonces fungía como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), tras ser señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas durante la campaña presidencial de 2014.

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2021, los diputados aprobaron retirarle la protección constitucional, y en octubre de 2022, la Fiscalía presentó la acusación formal en su contra. Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas documentales, testimoniales, periciales, y audios y videos que, según la acusación, demostraron reuniones y negociaciones con cabecillas pandilleros a cambio de apoyo electoral.

Gracias a las reformas al Código Procesal Penal, el proceso se desarrolló en ausencia, y en abril de 2024 la Cámara Segunda de lo Penal lo condenó a 13 años y 4 meses de prisión. La misma Cámara notificó al PARLACEN para iniciar el trámite de inhabilitación correspondiente.

Durante el proceso judicial, la defensa de Quijano, encabezada por Lisandro Quintanilla, sostuvo que las pruebas presentadas no demostraban ninguna negociación con pandillas. “El testigo no fue suficiente para probar los hechos. Ni el video ni la transcripción de los audios muestran una negociación, al contrario, demuestran lo contrario”, expresó entonces el abogado.

Norman Quijano fue recibido este lunes por las autoridades salvadoreñas en el aeropuerto internacional, donde agentes policiales le notificaron la sentencia antes de ser trasladado bajo custodia.

Un mensaje para todos los que huyen de la justicia. https://t.co/l00YlrXoSo — Nayib Bukele (@nayibbukele) January 27, 2026

