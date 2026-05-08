EE. UU. comenzará a revocar pasaportes a padres con deudas de manutención infantil

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EEUU–El gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha una nueva fase de control migratorio y administrativo que permitirá revocar pasaportes vigentes a ciudadanos con deudas elevadas de manutención infantil, como parte de un programa federal destinado a presionar el cumplimiento de obligaciones familiares.

La medida fue confirmada por el Departamento de Estado estadounidense y comenzará a aplicarse este viernes. En una primera etapa, estará dirigida a personas con atrasos iguales o superiores a $100,000 en pagos de manutención infantil.

Según datos oficiales citados por The Associated Press, alrededor de 2,700 titulares de pasaportes entrarían inicialmente en esta categoría. Las autoridades federales señalaron que la información proviene de reportes enviados por agencias estatales y por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Hasta ahora, las restricciones relacionadas con manutención infantil se aplicaban principalmente cuando una persona intentaba renovar su pasaporte o gestionar un nuevo documento. Con el nuevo mecanismo, el gobierno también podrá cancelar pasaportes que ya se encuentren vigentes.

La política forma parte del denominado “Passport Denial Program”, creado bajo una ley federal de 1996, que establece que ciudadanos con deudas superiores a $2,500 en manutención infantil pueden quedar inhabilitados para recibir servicios de pasaporte.

Las autoridades estadounidenses indicaron que posteriormente el programa se ampliará para incluir a personas que superen precisamente ese umbral de $2,500, aunque todavía no se ha detallado cuántos ciudadanos podrían verse afectados en esa siguiente fase.

El Departamento de Estado explicó que, para recuperar la elegibilidad, los afectados deberán cancelar la deuda correspondiente ante las agencias estatales encargadas del caso. Una vez confirmado el pago, el nombre será retirado de la lista federal y podrá iniciarse nuevamente el trámite migratorio, un proceso que puede tardar varias semanas.

Funcionarios estadounidenses sostienen que la medida busca incrementar el cumplimiento de obligaciones familiares. De acuerdo con cifras oficiales, desde finales de la década de 1990 el programa ha permitido recuperar cientos de millones de dólares en pagos atrasados de manutención infantil.

Las autoridades también aclararon que las personas cuyo pasaporte sea revocado mientras permanezcan fuera de Estados Unidos podrán solicitar documentos de emergencia en embajadas o consulados para regresar directamente al país.

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