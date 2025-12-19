EE. UU. elimina la ‘Lotería de Visas’ tras el tiroteo mortal en la Universidad de Brown

Día a Día News

EEUU--Las autoridades de Estados Unidos anunciaron el fin del programa migratorio conocido como Lotería de la Tarjeta Verde, un mecanismo que otorgaba la residencia permanente a extranjeros seleccionados al azar con el objetivo de promover la diversidad en el país.

La decisión fue tomada tras el tiroteo ocurrido esta semana en la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, que dejó dos personas muertas y nueve heridas. El responsable del ataque, identificado como Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años, fue hallado sin vida cinco días después del hecho.

Según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional, Valente había obtenido su residencia estadounidense en 2017 mediante dicho programa. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que el presidente Donald Trump ordenó la suspensión inmediata del sistema “para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por fallas en los procesos migratorios”.

“Este individuo jamás debió haber sido admitido en nuestro país”, declaró Noem en un comunicado.

El gobierno recordó que Trump ya había intentado cancelar la lotería en 2017, luego de que un ciudadano beneficiado por ese mismo programa cometiera un atentado en Nueva York que dejó ocho muertos.

Con esta medida, la administración estadounidense busca revisar los criterios de admisión de inmigrantes y fortalecer los mecanismos de control migratorio, en un contexto marcado por el debate interno sobre la seguridad nacional y la política fronteriza.

El programa, oficialmente llamado Diversity Visa Program (DV-1), sorteaba anualmente alrededor de 50,000 visados entre solicitantes de países con bajas tasas de migración hacia Estados Unidos.

