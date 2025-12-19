Sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown es encontrado sin vida

Día a Día News

EEUU–Las autoridades de Estados Unidos confirmaron el hallazgo sin vida de Claudio Valente, principal sospechoso del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown, en Rhode Island. El hombre, de nacionalidad portuguesa y 48 años de edad, se habría quitado la vida en un local de Salem, New Hampshire, poniendo fin a una intensa búsqueda policial que se extendió durante casi una semana.

El jefe de la Policía de Providence, Óscar Pérez, informó en conferencia de prensa que Valente actuó solo durante el ataque en Brown, que dejó dos estudiantes muertos y más de una decena de heridos. Su cuerpo fue encontrado junto a dos armas de fuego y una cartera, elementos que serán analizados para confirmar su relación con los hechos.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, aseguró que las pruebas disponibles permiten cerrar el caso en cuanto a la persecución de responsables. “Estamos cien por ciento seguros de que este era nuestro objetivo. Desde la perspectiva de la investigación criminal, el caso está cerrado”, afirmó.

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Hull Paxson, confirmó que Valente tuvo un paso breve por la institución: cursó estudios entre septiembre de 2000 y abril de 2001, aunque no logró completar su formación y abandonó definitivamente en julio de 2003.

La historia tomó un giro más oscuro cuando la fiscal de distrito de Massachusetts, Leah Foley, reveló que Valente también sería responsable del asesinato del profesor portugués Nuno Loureiro, académico del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Según Foley, el homicidio ocurrió el 15 de diciembre, apenas dos días después del tiroteo en Brown.

“Entre el 13 y el 14 de diciembre, Valente regresó a Massachusetts. El 15 asesinó al profesor Loureiro en su residencia en Brookline”, detalló la fiscal. Ambos, añadió, habían coincidido en un programa académico entre 1995 y 2000, aunque no se ha determinado aún el motivo del crimen.

Las autoridades no descartan que los dos hechos estén conectados por una disputa personal o por razones académicas, aunque la investigación sobre el trasfondo de los ataques continúa abierta en Massachusetts.

Con la muerte de Claudio Valente, se cierra formalmente la búsqueda del sospechoso, pero las universidades de Brown y el MIT enfrentan ahora el desafío de procesar la tragedia y atender el impacto emocional en sus comunidades académicas.

