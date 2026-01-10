EEUU reforma la pirámide alimentaria

Estados Unidos anunció el jueves la reforma de la pirámide alimentaria con la publicación de una nueva guía, en línea con lo reclamado por la nutricionista Adriana Martín, una de las voces más autorizadas del tema.

Justamente el día anterior a la publicación de la guía, Martín había insistido en la televisión hispana de Estados Unidos en la necesidad de alimentarnos, básicamente, con la “dieta del Creador”: caza, pesca y recolección.

“Si no lo puedes cazar, pescar o recolectar, no te lo deberías comer. Esto es milenario. Si no es un alimento natural, es un producto procesado por el hombre, y debe ser consumido con mucho cuidado”, explicó Martín en un canal nacional.

La nueva pirámide alimentaria de Estados Unidos promueve ahora un mayor consumo de carne y lácteos enteros, de la mano de frutas y verduras, y lanza una alerta contra los alimentos ultra procesados.

“La pirámide alimenticia que conocíamos, ahora se puso al revés, colocando a la carne, el queso y los lácteos en la parte superior, y luego las frutas y verduras. Esto significa que nos estamos moviendo hacia una nutrición más natural, enfocada en caza, pesca y recolección, y mucho menos en los productos empaquetados”, añadió la experta.

Las nuevas guías alimentarias duplican la porción diaria de proteínas recomendadas y fomentan el consumo de productos lácteos enteros, en lugar de los bajos en grasa.

“Tenemos carnes, pescados, pero también hay una familia de legumbres y granos. Las personas veganas o vegetarianas tienen que consumir gran cantidad y variedad de colores de verduras y legumbres para poder recibir los distintos aminoácidos”, afirma.

La guía reformada sugiere evitar los azúcares, refrescos y alimentos ultraprocesados, como las galletas, los chips y las papas fritas.

La nutricionista, muy popular por sus participaciones en la televisión, siempre ha pedido aplicar la regla 80-20: 80% de alimentos naturales y 20% de productos procesados.

