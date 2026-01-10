No Te Va Gustar presenta “Florece en el Caos”

El nuevo álbum de estudio que se estrena el 8 de enero de 2026 y marca el inicio de un ciclo renovado para la banda. Como parte de la presentación del disco, el grupo realizará una gira internacional que los llevará por toda América y Europa, con fechas ya confirmadas en Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Alemania y España, y varias aún por anunciar en Uruguay, Chile, México y Argentina.
A principios de junio del año pasado la banda se encerró en su estudio Elefante Blanco en Montevideo a ensayar más de 20 canciones con el objetivo de seleccionar las mejores. Una semana después, junto al productor Nico Cotton, premiado como Productor del Año por los Latin Grammy 2025, y el ingeniero Carlos Imperatori (quien ya había trabajado con la banda en Suenan las Alarmas, Otras Canciones y Luz), iniciaron una intensa maratón de tres semanas que dio forma a las 10 canciones del álbum.
El resultado es un álbum potente y refrescante, que captura el espíritu turbulento de la época y lo transforma en un mensaje de resistencia y esperanza. “Comienza una nueva etapa, con diez nuevas canciones que nos encantan. Estamos muy ansiosos porque escuchen nuestra nueva música, es muy emocionante para nosotros todo lo que se viene y es una alegría poder empezar a compartirlo con ustedes”, afirmó No Te Va Gustar en redes sociales.
GIRA FLORECE EN EL CAOS
Paraguay
19.03 – Asunción, Asuncionico
Bolivia
13.03 – Cochabamba, Alice Park
14.03 – La Paz, Teatro al aire libre Jaime Laredo
Colombia
10.04 – Medellín, Teatro Universidad de Medellín
11.04 – Bogotá, Movistar Arena
12.04 – Manizales, Teatro Los Fundadores
Argentina
5 al 8.02 – Fiesta de la Confluencia, Neuquén
25.04 – Buenos Aires, Estadio Ferro
28.04 – Olavarría, Club Estudiantes
29.04 – Necochea, Teatro París
30.04 – Bahía Blanca, Club Estudiantes
02.05 – Comodoro Rivadavia, Predio Federal Comodoro
03.05 – Trelew, Gimnasio Municipal Nro 1
07.05 – Bariloche, Gimnasio Bomberos
12.05 – General Pico, Club Ferro Carril Oeste
14.05 – Río Cuarto, Club Estudiantes
15.05 – Córdoba, Plaza de la Música
Perú
27.05 – Lima, Centro de Convenciones Teatro Leguia
Ecuador
29.05 – Quito, Teatro San Gabriel
30.05 – Cuenca, Teatro Carlos Cueva Tamariz
Italia
11.10 – Milán, Gate Milano
Francia
13.10 – París, Alhambra
Reino Unido
14.10 – Londres, 02 Shepherds Bush Empire
Irlanda
16.10 – Dublín, The Button Factory
Dinamarca
17.10 – Copenhague, Amager Bio
Alemania
18.10 – Berlín, SO36
España
20.10 – Bilbao, Kafe Antzokia
21.10 – Santiago de Compostela, Sala Capitol
23.10 – Málaga, Sala París 15
24.10 – Polígon Industrial de Son Castelló, Es Gremi
25.10 – Valencia, Roig Arena
27.10 – Zaragoza, Oasis Club Teatro
29.10 – Barcelona, Razzmatazz
1.11 – Madrid, Sala Riviera 1