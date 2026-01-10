No Te Va Gustar presenta “Florece en el Caos”

El nuevo álbum de estudio que se estrena el 8 de enero de 2026 y marca el inicio de un ciclo renovado para la banda. Como parte de la presentación del disco, el grupo realizará una gira internacional que los llevará por toda América y Europa, con fechas ya confirmadas en Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Alemania y España, y varias aún por anunciar en Uruguay, Chile, México y Argentina.

A principios de junio del año pasado la banda se encerró en su estudio Elefante Blanco en Montevideo a ensayar más de 20 canciones con el objetivo de seleccionar las mejores. Una semana después, junto al productor Nico Cotton, premiado como Productor del Año por los Latin Grammy 2025, y el ingeniero Carlos Imperatori (quien ya había trabajado con la banda en Suenan las Alarmas, Otras Canciones y Luz), iniciaron una intensa maratón de tres semanas que dio forma a las 10 canciones del álbum.

El resultado es un álbum potente y refrescante, que captura el espíritu turbulento de la época y lo transforma en un mensaje de resistencia y esperanza. “Comienza una nueva etapa, con diez nuevas canciones que nos encantan. Estamos muy ansiosos porque escuchen nuestra nueva música, es muy emocionante para nosotros todo lo que se viene y es una alegría poder empezar a compartirlo con ustedes”, afirmó No Te Va Gustar en redes sociales.

GIRA FLORECE EN EL CAOS

Paraguay

19.03 – Asunción, Asuncionico

Bolivia

13.03 – Cochabamba, Alice Park

14.03 – La Paz, Teatro al aire libre Jaime Laredo

Colombia

10.04 – Medellín, Teatro Universidad de Medellín

11.04 – Bogotá, Movistar Arena

12.04 – Manizales, Teatro Los Fundadores

Argentina

5 al 8.02 – Fiesta de la Confluencia, Neuquén

25.04 – Buenos Aires, Estadio Ferro

28.04 – Olavarría, Club Estudiantes

29.04 – Necochea, Teatro París

30.04 – Bahía Blanca, Club Estudiantes

02.05 – Comodoro Rivadavia, Predio Federal Comodoro

03.05 – Trelew, Gimnasio Municipal Nro 1

07.05 – Bariloche, Gimnasio Bomberos

12.05 – General Pico, Club Ferro Carril Oeste

14.05 – Río Cuarto, Club Estudiantes

15.05 – Córdoba, Plaza de la Música

Perú

27.05 – Lima, Centro de Convenciones Teatro Leguia

Ecuador

29.05 – Quito, Teatro San Gabriel

30.05 – Cuenca, Teatro Carlos Cueva Tamariz

Italia

11.10 – Milán, Gate Milano

Francia

13.10 – París, Alhambra

Reino Unido

14.10 – Londres, 02 Shepherds Bush Empire

Irlanda

16.10 – Dublín, The Button Factory

Dinamarca

17.10 – Copenhague, Amager Bio

Alemania

18.10 – Berlín, SO36

España

20.10 – Bilbao, Kafe Antzokia

21.10 – Santiago de Compostela, Sala Capitol

23.10 – Málaga, Sala París 15

24.10 – Polígon Industrial de Son Castelló, Es Gremi

25.10 – Valencia, Roig Arena

27.10 – Zaragoza, Oasis Club Teatro

29.10 – Barcelona, Razzmatazz

1.11 – Madrid, Sala Riviera 1

