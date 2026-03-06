Ejército despliega paracaidistas en frontera con México y refuerza operativos contra el crimen

Día a Día News

Guatemala–El Ejército de Guatemala realizó un salto aerotransportado nocturno en la zona fronteriza con México como parte de las acciones para reforzar la seguridad y aumentar la presencia militar en áreas consideradas vulnerables al crimen organizado transnacional.

La operación fue ejecutada por la Brigada de Paracaidistas, que desplegó personal en puntos estratégicos de la línea divisoria entre ambos países. Según información oficial, la maniobra busca mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas ante posibles amenazas y fortalecer el control territorial en la frontera.

Las autoridades indicaron que este tipo de operaciones también tiene como objetivo disuadir actividades ilícitas como el tráfico irregular de personas, el contrabando y otras acciones vinculadas a estructuras criminales que operan en la región.

Operación “Cinturón de Fuego”

El despliegue forma parte de la estrategia denominada “Cinturón de Fuego”, implementada el 15 de enero de 2024 por orden del presidente Bernardo Arévalo, con el propósito de combatir el crimen organizado transnacional en la frontera con México.

Dentro de esta estrategia se mantienen patrullajes terrestres permanentes, puestos de control y el uso de tecnología de vigilancia en puntos considerados estratégicos para la seguridad regional.

Las operaciones se concentran principalmente en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, zonas donde históricamente se han identificado rutas utilizadas para el traslado de mercancías ilícitas.

En paralelo, autoridades del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa sostuvieron una reunión estratégica para fortalecer la coordinación institucional en las acciones contra la criminalidad.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el ministro de la Defensa, Henry Saenz, junto con equipos técnicos de ambas carteras.

Durante la reunión se evaluaron resultados de operativos conjuntos y se acordó reforzar la Operación Centinela, que se desarrolla en Escuintla y en el área metropolitana del departamento de Guatemala.

Las autoridades explicaron que estas acciones incluyen patrullajes motorizados, incursiones a pie, instalación de puestos de control y operativos en rutas principales y zonas con mayor incidencia delictiva.

Medidas en centros penitenciarios

Como parte de las estrategias de seguridad, también se mantienen requisas en centros penitenciarios para evitar la comisión de delitos desde el interior de las cárceles, en coordinación con el Sistema Penitenciario.

Las autoridades señalaron que las acciones continuarán desarrollándose de forma permanente para fortalecer la seguridad pública, mantener el control del territorio y prevenir la expansión de estructuras criminales en el país.

Compartir esta nota