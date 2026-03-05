Hombre sobrevive tres días en un barranco tras caer cuando se dirigía a su trabajo

Día a Día News

Guatemala–Un hombre de 33 años fue rescatado con vida luego de permanecer durante tres días en el fondo de un barranco en la zona 17 de la capital de Guatemala, tras sufrir una caída cuando se dirigía a su trabajo.

La víctima fue identificada como Mauricio González Rodríguez. De acuerdo con socorristas, el incidente ocurrió el domingo 1 de marzo en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico. Debido a las lesiones que sufrió, principalmente en los tobillos, el hombre no pudo incorporarse ni salir del lugar por sus propios medios.

El hallazgo se produjo cuando peatones que transitaban por la zona escucharon sus gritos de auxilio y alertaron a los Bomberos Municipales. Los rescatistas descendieron hasta el fondo del barranco y realizaron una operación para extraerlo mediante cuerdas y una camilla, debido a las condiciones del terreno.

Tras ser localizado, los socorristas informaron que el hombre presentaba debilidad y signos de deshidratación. Posteriormente fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica y ser evaluado por posibles fracturas.

Familiares que llegaron al lugar confirmaron su identidad y señalaron que ya lo estaban buscando. Indicaron que, al no presentarse a su trabajo y no contar con teléfono celular, iniciaron gestiones para localizarlo, incluyendo una denuncia ante la Policía Nacional Civil y consultas en hospitales y la morgue.

Voceros de los socorristas señalaron que el hombre deberá permanecer bajo observación médica mientras se determina su estado de salud tras el rescate.

