El 27 de abril es último para actualizar dirección en el DUI y definir su centro de votación en 2027

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ElSalvador–El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó que el próximo 27 de abril de 2026 vence el plazo para que los ciudadanos actualicen la dirección en su Documento Único de Identidad (DUI), un trámite que determinará el centro de votación asignado para las elecciones de 2027.

La institución indicó que esta fecha coincide con el cierre del padrón electoral, por lo que quienes no realicen la modificación a tiempo mantendrán registrada su dirección anterior.

De acuerdo con el RNPN, la actualización de datos es clave dentro del sistema de voto residencial implementado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que permite asignar a los votantes un centro cercano a su lugar de residencia actual. En caso contrario, las personas podrían ser convocadas a votar en otro municipio o incluso en otro departamento.

Para los salvadoreños que residen en el exterior, este trámite también es un requisito para acceder al voto por internet. Aquellos que no registren una dirección fuera del país en su DUI no podrán utilizar esta modalidad en los próximos comicios.

El cambio de dirección puede realizarse en los duicentros a nivel nacional, así como en kioscos de autoservicio, jornadas móviles y consulados salvadoreños en el extranjero. Entre los requisitos se encuentran presentar el DUI vigente y cancelar $10.31, sin necesidad de comprobante de domicilio.

Según datos del RNPN, más de 100,000 personas deberán renovar su DUI entre enero y marzo de 2027, en el contexto de preparación del padrón electoral.

Las autoridades reiteraron que, una vez cerrado el padrón electoral el 27 de abril, ya no será posible realizar modificaciones, por lo que instaron a la población a completar el trámite dentro del plazo establecido.

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