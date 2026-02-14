El amor paga, literalmente: El «impuesto a la soltería» 

Vivir solo tiene muchas ventajas: independencia, privacidad y control total del termostato. Pero esa libertad también tiene un precio. Un nuevo Zillow® Rentals analysis encuentra que el «impuesto a la soltería» nacional —la cantidad adicional que pagan los inquilinos por vivir solos en lugar de compartir vivienda— ahora suma $10,470 por año.

Con el alquiler típico de un apartamento en Estados Unidos en $1,745 —un aumento del 30% en los últimos cinco años— los inquilinos que viven solos están cubriendo esa cantidad total por su cuenta en lugar de dividirla entre dos o más compañeros de cuarto, esencialmente pagando una prima por tener el refrigerador, el control remoto y el espacio del armario para ellos solos. La buena noticia para todos los inquilinos (no solo los que “vuelan” solos) es que la asequibilidad de los apartamentos en todo el país (teniendo en cuenta el aumento de los ingresos) es la mejor que ha habido desde abril de 2021.

El año pasado, Zillow calculó el impuesto a la soltería utilizando solo unidades de un dormitorio. Este año, Zillow dejó de lado las formalidades innecesarias y analizó los alquileres típicos en todos los apartamentos, basándose en los más de 72,000 listados multifamiliares en Zillow para reflejar la gama de hogares que los solteros realmente consideran. Después de todo, ¿quién no podría usar una habitación adicional para una oficina en casa, un gimnasio o un clóset adicional?

«Cuando vives solo, cubres el alquiler completo con un solo ingreso y eso puede acumularse rápidamente», dijo Emily Smith, experta en tendencias de alquiler de Zillow. «Los apartamentos a menudo hacen que vivir solo sea más factible, al tiempo que ofrecen espacios compartidos que ayudan a las personas a sentirse conectadas. Y para los inquilinos que eligen vivir con una pareja o un compañero de cuarto, dividir los costos diarios como el alquiler, los servicios públicos y los víveres puede ser de gran ayuda para aliviar la presión del mayor costo de vida actual».

Amor, compañeros de cuarto y el «descuento para parejas»

Para los enamorados, el impuesto a la soltería se invierte, convirtiéndose en un significativo «descuento para parejas». Al compartir un contrato de arrendamiento en lugar de mantener dos facturas de alquiler separadas, las parejas pueden capturar un ahorro combinado de $20,940 en el alquiler anual. Esos ahorros se acumulan. Unos $20,000 adicionales en los bolsillos de los inquilinos representan más de la mitad de un pago inicial del 10% para una casa típica en EE. UU.

Dónde vivir solo es más costoso — y compartir genera grandes ahorros

Nueva York sigue siendo el mercado más caro para los inquilinos que viven solos. Según StreetEasy®, la marca de Zillow en la ciudad de Nueva York, los inquilinos solos en Nueva York pagan $23,400 más por año que aquellos que comparten vivienda —el impuesto a la soltería más alto del país. San José le sigue, con un costo para los inquilinos que viven solos de $19,488 anuales, y Boston está muy cerca con $18,084.

Sin embargo, estos mismos centros metropolitanos son también donde compartir una vivienda puede generar el mayor beneficio financiero. En Nueva York, San José, Boston, San Francisco, Los Ángeles y San Diego, los inquilinos que comparten vivienda pueden ahorrar más de $30,000 al año, lo que hace que enamorarse sea una de las formas más efectivas de maximizar un presupuesto de vivienda en los mercados de alquiler más caros de la nación.

Zillow ayuda a los inquilinos a navegar el mercado

Encontrar «el indicado» comienza con las herramientas adecuadas. Zillow conecta a los inquilinos con apartamentos, casas unifamiliares y habitaciones en alquiler —todo en un solo lugar— mientras que la calculadora de asequibilidad de alquiler ayuda a asegurar que la combinación también se ajuste al presupuesto.

Región Alquiler Multifamiliar Mensual Típico (Índice de Alquiler Observado por Zillow) Impuesto a la Soltería Descuento para Parejas Nueva York* $3,900 $23,400 $46,800 San José, CA $3,248 $19,488 $38,976 Boston, MA $3,014 $18,084 $36,168 San Francisco, CA $2,857 $17,142 $34,284 Los Ángeles, CA $2,648 $15,888 $31,776 San Diego, CA $2,643 $15,858 $31,716 Miami, FL $2,443 $14,658 $29,316 Riverside, CA $2,243 $13,458 $26,916 Washington, DC $2,230 $13,380 $26,760 Seattle, WA $2,062 $12,372 $24,744 Estados Unidos $1,745 $10,470 $20,940

*Los datos de la ciudad de Nueva York provienen del alquiler medio solicitado de StreetEasy. Los datos de todos los demás mercados provienen del Índice de Alquiler Observado por Zillow (solo unidades multifamiliares) y cubren el área metropolitana completa.

