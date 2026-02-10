Una organización sin fines de lucro dedicada a la seguridad náutica 

La Fundación BoatUS para la Seguridad Náutica y el Agua Limpia recibió una subvención de $375,000 a través del Fondo Fiduciario para la Restauración de la Pesca Deportiva y la Navegación, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos . Los fondos se utilizarán para ampliar el Programa de Préstamo de Chalecos Salvavidas de la Fundación BoatUS mediante la implementación de un programa piloto de hasta 150 estaciones de préstamo de chalecos salvavidas inteligentes en todo el país. El programa piloto probará varios modelos de estaciones para evaluar su eficacia en diferentes entornos comunitarios.

“Gracias a esta subvención, la Fundación BoatUS está probando nuevos modelos de estaciones tecnológicamente avanzados que facilitan a familias y navegantes el acceso a chalecos salvavidas con el ajuste adecuado”, declaró Tiffany Gonzalez, Gerente de Programa de la Fundación BoatUS. “Al aumentar el acceso, la educación y la preparación, ayudamos a más navegantes a mantenerse seguros en el agua”.

Fundado en 1997, el Programa de Préstamo de Chalecos Salvavidas se creó para que más niños pudieran usar chalecos salvavidas bien ajustados en el agua. La Fundación BoatUS presta un promedio de 140,000 chalecos salvavidas al año y actualmente cuenta con más de 600 puntos de préstamo.

Como parte de la subvención, las estaciones del Programa de Préstamo de Chalecos Salvavidas de este piloto probarán diversas funciones tecnológicas para facilitar el acceso a chalecos salvavidas de tamaño infantil, monitorizar su uso y ofrecer contenido educativo sobre el uso correcto de los chalecos. El plazo de solicitud para participar en el proyecto piloto se abrirá en las próximas semanas y las estaciones de préstamo estarán operativas para la temporada náutica de 2026.

“Esta subvención representa una inversión importante en la seguridad de los navegantes de nuestro país”, afirmó Verne Gifford, Jefe de la División de Seguridad Náutica de la Guardia Costera de EE. UU. “Nos entusiasma ver el impacto positivo que esta financiación tendrá en las comunidades y las vías fluviales de todo el país”.

