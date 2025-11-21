La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025 en Tailandia

Día a Día News

La mexicana Fátima Bosch Fernández, de 25 años, fue proclamada Miss Universo 2025 durante la gala final realizada en el Impact Arena, Pak Kret, Tailandia. Bosch destacó por su autenticidad, inteligencia emocional y compromiso con los derechos de las mujeres, imponiéndose entre candidatas de 120 países y territorios.

Originaria de Teapa, Tabasco, Bosch estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y complementó su formación en Milán y Estados Unidos. Desde pequeña enfrentó retos vinculados a su neurodivergencia, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y la dislexia, factores que ella misma identifica como motores de su resiliencia y creatividad.

El certamen incluyó la participación histórica de mujeres diversas: nueve madres, una mujer transgénero, una superviviente de genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

Durante la competencia, Bosch protagonizó un momento polémico cuando el director nacional del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, la interrumpió y la llamó “tonta” tras pedirle que promoviera más la sede en redes sociales. Bosch exigió respeto y abandonó el encuentro junto a otras concursantes.

En la ronda final, Bosch afirmó que usará su título para crear espacios seguros para las mujeres y alentarlas a actuar con valentía. Su mensaje de coronación subrayó la importancia de la autenticidad y la voz femenina: “Tus sueños importan. Tu corazón importa. Ustedes son poderosos y su voz merece ser escuchada”.

Veena Praveenar, representante de Tailandia, quedó en segundo lugar, y la venezolana Stephany Abasaly, en tercero. La filipina Ahtisa Manalo y la representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, ocuparon cuarto y quinto lugar, respectivamente. La edición 2025 también estuvo marcada por la renuncia de dos jurados y denuncias de fraude, así como tensiones legales entre organizadores.

El concurso mantiene la línea de inclusión que ha caracterizado a Miss Universo en la última década, reflejada en la diversidad de las candidatas y el compromiso social que mostró la ganadora.

