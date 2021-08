El cuidado de la salud bucal en la pandemia: prevención y educación

La pandemia del COVID-19 hizo que muchas personas pospusieran sus citas periódicas a los dentistas, y el miedo por contagio se generó en los pacientes que buscan el cuidado de su salud bucal; algo que ahora se volvió primordial para combatir la carga viral, así como en prevenir futuras complicaciones causadas por el virus SARS-CoV-2.

Continuar con un cuidado adecuado desde casa y practicar buenos hábitos de salud dental es una manera para prevenir futuras complicaciones, además de ahorrar costos adicionales.

La doctora Georgina L. Herrador Zas, en una entrevista realizada por el medio nos explica que en época de pandemia el cuidado bucal se enfoca más en lo que es la prevención y educación, ya que hay muchas personas que no les gusta acudir a una clínica, precisamente por la condición actual, sin embargo, la salud bucal tiene que ser una de las prioridades.

“Es importante que las personas nos eduquemos, y me incluyo yo también, en que tenemos que resolver esos problemas cuando aún no nos causan molestias para evitar problemas posteriores, y sobre todo el costo. Cada vez que viene un paciente a la clínica se les tiene que educar precisamente para que en el futuro no vayan a tener problemas que les impliquen salir y hacer una visita al odontólogo. Entonces, en ese sentido tenemos que educar bastante al paciente, para prevenir problemas posteriores, y que el paciente quede nada más agendando sus limpiezas y sus revisiones habituales”, nos explica la doctora Herrador.

La doctora Herrador, nos comenta que el no cuidar de la salud bucal puede causar problemas como: caries dental, periodontopatías, cánceres bucales, manifestaciones bucodentales del VIH, traumatismos bucodentales, labio leporino y paladar hendido, y noma. Por ello, recomienda a la población tener mayor cuidado bucal en estos tiempos de pandemia.

“Porque por medio de la boca es que entra el virus. El virus se produce en la saliva, está en la saliva, por eso es importante que las personas tengan una higiene bucal adecuada para evitar esa carga viral que pueden llegar a tener. Y para evitar, sobre todo, que esos virus bajen hacia las vías respiratorias. Es bien importante también para evitar otro tipo de enfermedades y evitar molestias”, argumenta la doctora.

Asimismo, la Dra. Herrador nos comenta que el cuidado de la salud bucal, puede llegar a prevenir el acúmulo de biofilm oral (una estructura formada por microorganismos que posee continuidad temporal y potencialmente puede ser patogénico), que origina inflamación a nivel gingival, la cual aumenta el riesgo de complicaciones en pacientes con COVID-19.

La doctora especialista en salud bucal nos comenta que para evitar la carga viral los cuidados deben ser más intensos.

“Tenemos que extremar la limpieza en el sentido que cuando nosotros llegamos a la casa y aún no acabamos de comer, es bien adecuado y conveniente lavarnos nuestros dientes porque venimos de la calle. Si nosotros andamos alguna partecita del virus, podemos combatirla si nosotros al solo llegar a la casa: entramos al baño, lavamos nuestros dientes y nos enjuagamos. De esta manera nosotros podemos evitar que se nos reproduzcan los virus dentro de nuestro cuerpo”, nos afirma la doctora Herrador.

En el cuidado, también se debe establecerse mediante la práctica de cuatro hábitos: el cepillado, la limpieza con hilo dental, el enjuague y la visita periódica al dentista.

También nos comenta sobre el uso de la pasta dental y si su efectividad, al igual al de jabón de manos para prevenir el virus.

“No funcionan de la misma manera, ya que el jabón lo que hace es que romper la capa lipídica, la capa externa que tiene el virus y por eso es que combate en nuestras manos; el enjuague bucal, ayuda a combatir el virus, pero más que todo los enjuagues que contienen cloruro de cetilpiridino, o los enjuagues que contiene peróxido de hidrogeno al 1 %. Si no tenemos ese tipo de enjuagues, hagámoslo con clorhexidina. Nos enjuagamos, lo dejamos por unos uno o tres minutos, luego lo botamos, y podemos incluso hacer gárgaras para evitar que los virus se reproduzcan a nivel de la garganta”, aconseja la doctora Herrador.

Según Herrador, mantener una boca saludable, evita que las bacterias responsables de las enfermedades orales puedan provocar enfermedades más graves como: cardiopatías enfermedades respiratorias, renales, empeoramiento de la diabetes, etc.

Por otra parte, invita a la población a acercarse a las clínicas de salud bucal para realizarse los chequeos necesarios y no tener miedo por el COVID-19 ya que en estas áreas de salud asegura que están con todas las medidas de bioseguridad.

“El contagio en clínica es muy poco, porque ya de por sí los odontólogos que son muy responsables. Los odontólogos tienen que tener la responsabilidad de tener medidas de bioseguridad siempre, no solo por el Covid, sino porque hay cientos de enfermedades que son contagiosas… y que, si uno no tiene el cuidado, las puede contraer uno o el paciente. Por esa razón siempre tiene que usar medidas de bioseguridad.

Lo que hemos hecho nosotros ahorita, es reforzar. En mi caso, nosotros hacemos una selección de paciente. Antes que el paciente venga a la clínica, nosotros pasamos un cuestionarios, con ciertas preguntas para ver si el paciente clasifica a venir a la clínica para ser atendido.

Posterior a ello, cumplimos con todo el protocolo de bioseguridad: gabacha desechable, doble gorro, doble mascarilla; desinfectamos todas las superficies con amonio cuaternario… Después de eso, que el paciente se va, volvemos a hacer todo el proceso de desinfección todo lo desechable se bota”, nos destaca la doctora.

Por último, la odontóloga recalca la invitación a la población a buscar un odontólogo de confianza, que el paciente conozcan y que tengan la libertad de preguntar sobre cómo esteriliza los instrumentos, así como asesore para quitar el miedo a ser atendido, ya que es primordial para que esté seguro de asistir a su chequeo periódico.

