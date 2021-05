El Departamento de Justicia resuelve una demanda por discriminación contra Aerojet Rocketdyne

El Departamento de Justicia anunció que llegó a un acuerdo con Aerojet Rocketdyne Inc. (Aerojet Rocketdyne), un fabricante de propulsión de cohetes y misiles. El acuerdo resuelve un cargo presentado por un residente permanente legal a quien Aerojet Rocketdyne no consideró para un puesto de mecánico debido a su estado migratorio.

La investigación del departamento concluyó que Aerojet Rocketdyne violó la disposición contra la discriminación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) cuando solo consideró a ciudadanos estadounidenses para 12 puestos de mecánico en Jupiter, Florida, sin justificación legal.

“Los empleadores no pueden limitar los puestos solo a ciudadanos estadounidenses a menos que tengan un requisito legal para hacerlo”, dijo la Subprocuradora General Adjunta Principal Pamela S. Karlan de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “El departamento elogia a Aerojet Rocketdyne por cambiar rápidamente sus prácticas cuando se enteró del problema y por su cooperación a lo largo de la investigación del departamento”.

La investigación del departamento determinó que Aerojet Rocketdyne no permitió que la parte acusadora y otros ciudadanos no estadounidenses solicitarán doce puestos de mecánico, según su estado de ciudadanía. La investigación también concluyó que la empresa malinterpretó sus obligaciones en virtud de las regulaciones federales, como el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR), al creer erróneamente que imponían restricciones a la capacidad de la empresa para contratar ciudadanos no estadounidenses, lo que no hacen.

El acuerdo de conciliación de hoy requiere que Aerojet Rocketdyne tome varias medidas para garantizar que cumple con la ley, incluida la capacitación de sus empleados que realizan contrataciones en su ubicación de Jupiter, Florida. La empresa también debe pagar una multa civil de $ 37,008. Al igual que con sus otros acuerdos, el departamento supervisará a la empresa para asegurarse de que esté cumpliendo con el acuerdo.