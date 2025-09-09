El Departamento de Transporte del Estado de California convoca a postulantes

El comité ayuda a las agencias a lograr resultados equitativos y significativos en transporte, justicia ambiental y oportunidades económicas.

El Departamento de Transporte del Estado de California anunció hoy una convocatoria abierta para formar parte del Comité Asesor Interinstitucional de Equidad, que asesora a la Agencia Estatal de Transporte de California (CalSTA), la Comisión de Transporte de California (la Comisión) y el Departamento de Transporte de California (Caltrans). Convocado por primera vez en 2023, el Comité Asesor de Equidad, compuesto por 15 miembros, asesora sobre cómo lograr resultados significativos en materia de transporte, justicia ambiental y oportunidades económicas equitativas, especialmente en la planificación y programación del transporte. El plazo de solicitud está abierto desde el 8 de septiembre hasta el domingo 19 de octubre.

“El Comité Asesor de Equidad es un socio vital en nuestra misión de construir un sistema de transporte que realmente sirva a todos los californianos”, dijo el secretario de CalSTA, Toks Omishakin. “La equidad no es solo un objetivo, sino un principio rector en cada decisión que tomamos. Animo a los líderes comunitarios y defensores apasionados a que se postulen para el comité y nos ayuden a continuar con esta labor transformadora”.

“Los miembros del Comité Asesor de Equidad continúan contribuyendo a la inversión en transporte por miles de millones de dólares”, declaró el presidente de la Comisión, Darnell Grisby. “Alentamos a los californianos de todos los orígenes y de todas partes del estado a que soliciten unirse a nosotros para impulsar esta labor crucial para abordar las desigualdades históricas y dar voz a la comunidad en nuestra toma de decisiones”.

Caltrans se compromete a fortalecer nuestras alianzas, a amplificar la voz de la comunidad y a apoyar un transporte seguro y confiable, tanto dentro como fuera de la red estatal de carreteras. El Comité Asesor de Equidad sigue siendo fundamental para esta misión. Animo a los californianos de todos los ámbitos a que conozcan mejor el Comité y consideren contribuir a esta importante labor, declaró la directora de Caltrans, Dina El-Tawansy.

Los miembros del Comité Asesor de Equidad revisan, asesoran y formulan recomendaciones sobre planes, programas y políticas de transporte para CalSTA, la Comisión y Caltrans. Los miembros del comité cumplen mandatos de dos años, de los cuales hay tres vacantes para el período 2026-2028. Pueden recibir un viático de $100 por sus servicios. Los miembros deben ser residentes de California y demostrar una trayectoria profesional o personal centrada en la equidad o liderazgo comunitario, o participar activamente en la equidad, políticas, programación, defensa del transporte o campos relacionados, como la salud, la calidad del aire, el clima, la vivienda, el desarrollo comunitario o el desarrollo socioeconómico. Se dará prioridad a los candidatos con experiencia demostrada en el desarrollo e implementación de políticas comunitarias en colaboración con instituciones gubernamentales o similares.

El Comité actualmente cuenta con diversas perspectivas y experiencia que representan a comunidades tribales e indígenas, así como a organizaciones comunitarias, incluyendo organizaciones dedicadas al clima y la calidad del aire, la justicia y equidad en materia de vivienda y medio ambiente, y organizaciones que defienden los derechos de transporte y movilidad. La experiencia del Comité también incluye a personas y organizaciones que ofrecen perspectivas sobre la accesibilidad y las necesidades de las personas mayores y las personas con discapacidad, y refleja las diferentes zonas geográficas del estado, especialmente las rurales.

Compartir esta nota