Avanza en California el megaproyecto del Tren de Alta Velocidad

En la Agencia Estatal de Transporte de California (CalSTA) nos complace que el megaproyecto del Tren de Alta Velocidad esté avanzando al siguiente nivel. Gracias al firme compromiso del Gobernador y la Legislatura, California redobla su compromiso de ejecutar el proyecto del Tren de Alta Velocidad al extender el programa «Cap and Invest» con la asombrosa suma de mil millones de dólares anuales para el proyecto hasta 2045.

Esta extensión de Cap and Invest también asigna $400 millones en fondos para el Programa de Capital de Tránsito y Ferrocarril Interurbano y $200 millones para el Programa de Operaciones de Tránsito con Bajas Emisiones de Carbono en todo el estado anualmente.

Todo esto viene tras la aprobación del presupuesto 2025/26, que apoya inversiones para abordar los desafíos fiscales a corto plazo de las agencias de transporte y destina $25 millones al nuevo programa de Limpieza Comunitaria de California Limpia, que incentivará a las comunidades locales a participar en la conservación de la belleza de nuestro estado. Mientras nos preparamos para los históricos Juegos Olímpicos de 2028, el presupuesto también invierte $17.6 millones para garantizar que estemos completamente preparados para la gran cantidad de visitantes que viajan a nuestro estado y lo atraviesan.

Estas inversiones e iniciativas en transporte continúan basándose en las cuatro prioridades principales de CalSTA, y estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de todas las personas en todo el estado dorado”.

Compartir esta nota