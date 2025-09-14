El Festival Revolución Tour 2025 regresa a Los Ángeles con una poderosa celebración de la cultura, la unidad y la alegría latina

El muy esperado Festival Revolución Tour 2025, también conocido como RevTour Festival, regresa este septiembre, más grande, más audaz y vibrante que nunca. Esta celebración cultural multiciudad inaugura el Mes de la Herencia Hispana con una experiencia inmersiva en Los Ángeles el 20 de septiembre, de 10:00 a. m. a 9:30 p. m., en el Parque Gloria Molina Grand.

RevTour es más que un festival; es un movimiento arraigado en la comunidad, la cultura y la unidad. Con una vibrante mezcla de música en vivo, presentaciones folclóricas, baile de salsa, puestos de comida, programación familiar y la emblemática Noche de Fuego, el festival promete una experiencia inolvidable para todas las generaciones.

«El tema de este año gira en torno a la alegría, el orgullo y el poder de apoyarnos mutuamente», dijo Rafael Hernández, fundador de RevTour y anfitrión de Fuego. «Hemos creado una experiencia que no solo entretiene, sino que también anima, educa y refleja la increíble diversidad y fortaleza de nuestra comunidad latina. Esta celebración demuestra la resiliencia de nuestra comunidad, ¡porque elegir la alegría es elegir la fortaleza!»

En el centro de todo se encuentra la experiencia de entretenimiento en vivo emblemática de RevTour, con talentos de primer nivel y reconocimiento mundial en un ambiente de festival inmersivo y electrizante. Los actos principales de este año en Los Ángeles incluyen el estilo enérgico y cumbanchero de La Nueva Ola de Cumbia y la aguda voz cómica de José Maestas, una estrella emergente originaria de Las Vegas, Nuevo México, y ahora orgulloso residente de Los Ángeles. El Festival RevTour tiene un profundo arraigo en sus ciudades anfitrionas y trabaja muy de la mano con artistas, vendedores y organizaciones sin fines de lucro locales para crear una experiencia culturalmente auténtica. Una parte de la venta de las entradas beneficiará directamente a organizaciones de justicia social que atienden a las comunidades latinas e inmigrantes, entre ellas:

CHIRLA (Los Angeles)

Andres y Maria Cardenas Foundation (Los Angeles)

Human Rights First (Internacional)

Más allá de la música, RevTour ofrece una experiencia cultural multifacética diseñada para atraer a asistentes de todas las edades. La programación de este año incluye un vibrante desfile de modas de quinceañeras, vibrantes bailes de salsa, cautivadores espectáculos de danza folclórica y entretenimiento musical en vivo con artistas locales y nacionales. Los asistentes también podrán disfrutar de un animado patio de comidas con gastronomía latinoamericana, una zona de diversión comunitaria ideal para familias, un jardín cervecero y una deliciosa degustación gratuita e ilimitada de tequila, whisky y ginebra en el exclusivo salón VIP solo para adultos, organizado por la Fundación Familiar Andrés y María Cárdenas (AMCFF, por sus siglas en inglés).

Otros puntos destacados incluyen paneles de liderazgo intelectual sobre temas sociales urgentes, foros de información sobre inmigración organizados por CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles), encuentros con artistas y exponentes, vendedores artesanales locales y una variedad de concursos y premios para mantener la energía viva durante todo el día.

En esencia, RevTour se dedica a hacer que el entretenimiento en vivo de primera clase sea accesible, inclusivo y festivo para todos. Al ofrecer entradas asequibles y crear un ambiente seguro y acogedor, el festival garantiza que personas de todos los ámbitos, especialmente de las comunidades latinas, puedan participar plenamente en la experiencia y sentirse vistas, escuchadas y valoradas.

“RevTour es más que un festival; es una carta de amor a nuestra cultura”, afirmó Hernández, fundador de RevTour. “No solo presentamos talento, líderes cívicos y activistas por la justicia social; también alentamos voces, creamos comunidad y creamos espacios para la alegría, el orgullo y la conexión. Cada detalle es intencional y cada momento se trata de celebrar quiénes somos”.

