Dulce triunfo de verano en Florence Donut Shop

Tener un billete de lotería ganador siempre es un placer, pero para un afortunado jugador de Los Ángeles, ese placer incluía una guarnición de donas . Un cliente que visitó Florence Donut Shop, ubicada en 1242 E. Florence Avenue, compró un juego Scratchers® y descubrió un premio de $1 millón. Esta pintoresca tienda familiar de donas es una de las favoritas del barrio, conocida por sus clásicas donas, kolaches, sándwiches y desayunos. ¿Acaso ahora añadirán «suerte millonaria» a su menú?

Más de $27 millones en victorias en el estado

Ser el poseedor de un premio de un millón de dólares no es algo exclusivo de los amantes de las donas este año.

El ganador de uno de los premios más grandes de la Lotería de California es Luis Briseño , quien ganó el premio mayor de $10 millones en un boleto raspadito de Royal Riches. Su boleto fue comprado en Fruitvale Bottles & Liquor, ubicado en 3715 International Blvd. en Oakland. Al momento de este comunicado, solo queda un premio de $10 millones por descubrir.

Para completar las dulces sorpresas, ¡tanto Catalina Velasco como Kanokkorn Sangjun obtuvieron premios de la suerte de Double the Luck Scratchers por un valor de $5 millones cada uno! El premio Double the Luck de Sangjun se compró en la licorería Mega Nadee, ubicada en Vermont Avenue 863, Los Ángeles, y el de Velasco se recogió en la tienda ARCO am/pm, ubicada en Grimmer Blvd 43500, Fremont.

Tecla Small jugó a un juego de raspaditos «Show Me $5,000,000!» que hizo honor a su nombre, mostrándole su premio mayor de $5 millones. Su compra reveladora fue en el Safeway de Dewey Drive 5450 en Fair Oaks.

No se quedó afuera Robert Trevino con una ganancia de $2,201,920 en un boleto de Mega Millions ® del sorteo del 9 de mayo de 2025. El boleto de Trevino acertó 5 de los números ganadores, 9, 10, 12, 48 y 60, y solo le faltó la Mega Ball dorada, 16. Su juego fue recogido en Chevron en 12345 Ramona Avenue en Chino.

Una segunda oportunidad para ganar

No todos los boletos de Scratchers son ganadores la primera vez, pero con el programa de Segunda Oportunidad de la Lotería de California , los jugadores aún tienen otra oportunidad de ganar dinero y premios. Al participar en los sorteos de Segunda Oportunidad con boletos Scratchers no ganadores a través de la aplicación oficial de la Lotería de California o una cuenta registrada en línea , los jugadores se incluyen automáticamente en los sorteos semanales. Además, se realizan sorteos promocionales especiales durante todo el año, como el actual Sorteo de Bonificación de Segunda Oportunidad del Día del Juego , que continúa hasta el 1 de octubre de 2025. Al participar en el programa de Segunda Oportunidad con cualquier boleto Scratchers de los San Francisco 49ers , Los Angeles Chargers o Los Angeles Rams , los jugadores participarán automáticamente en el Sorteo de Bonificación de Segunda Oportunidad del Día del Juego. Los detalles están disponibles en el sitio web de la Lotería de California: calottery.com/california-game-day-2nd-chance .

Cada boleto apoya a las escuelas de California

Más allá de la emoción de ganar, cada boleto de la Lotería de California marca la diferencia. Estos fondos ayudan a financiar materiales escolares , mejoras tecnológicas y programas de capacitación profesional que apoyan tanto a profesores como a estudiantes.

