El Gran Juego 2026: ¿Cómo identificar estafas al comprar boletos?

La temporada de los grandes eventos ya está aquí, y la presentación del artista latino del momento, Bad Bunny, en El Gran Juego es solo el comienzo. Este espectáculo atrae a miles de fanáticos de todo el mundo y marca el inicio de un año lleno de grandes conciertos, festivales y eventos deportivos importantes para la comunidad latina, incluida la Copa Mundial 2026.

Sin embargo, la alta demanda de boletos para estos eventos se convierte en un blanco fácil para los estafadores. De hecho, la Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte sobre prácticas engañosas en la venta y reventa de entradas, donde la emoción y la urgencia del momento pueden hacer que los fans pierdan no solo su dinero, sino también su información personal.

Consejos clave para que puedan comprar entradas de forma segura:

Desconfía de ofertas poco realistas: Ten cuidado con sitios web o correos electrónicos que ofrecen boletos a precios demasiado bajos. Los estafadores suelen copiar la imagen y el lenguaje de páginas oficiales de venta para engañar a los compradores.

Compra solo a vendedores verificados: Lo más seguro es adquirir boletos directamente a través de vendedores autorizados o del punto de venta oficial. Evita responder a mensajes de texto o correos no solicitados que ofrezcan descuentos, ya que pueden llevar a sitios fraudulentos o instalar malware en tu dispositivo.

Investiga sitios web desconocidos: Antes de comprar, busca el nombre del sitio junto con palabras como “estafa”, “quejas” o “reseñas” para verificar su legitimidad y conocer la experiencia de otros usuarios.

Evita vendedores privados con historias sospechosas: Desconfía de personas que ofrecen boletos muy baratos acompañados de historias urgentes o emotivas. Para reducir riesgos, lo más recomendable es comprar siempre directamente en los sitios de venta oficiales.

Usa únicamente canales oficiales de pago: Realiza el pago solo en el sitio web oficial. Si alguien te pide usar otros métodos de pago, es una señal de alerta. Ningún vendedor legítimo te pedirá información sensible como tu número de seguro social, contraseñas bancarias o el PIN de tu tarjeta.

