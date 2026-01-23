Tormenta invernal pone en alerta al sur de EE. UU. este fin de semana

Día a Día News

EEUU —Siete estados del sur de Estados Unidos se preparan ante la inminente llegada de una tormenta invernal que, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), podría generar nevadas intensas, lluvias heladas y acumulaciones peligrosas de hielo a partir de este viernes.

El sistema afectará principalmente a Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Misisipi, Alabama y Tennessee, donde ya se han emitido alertas preventivas por las bajas temperaturas y las condiciones inestables del clima.

En Texas, el NWS mantiene una advertencia activa para las regiones central y norte, vigente desde la tarde del viernes hasta la noche del sábado. Las autoridades advirtieron que carreteras, puentes y pasos elevados podrían tornarse peligrosos, mientras que la acumulación de hielo sobre las líneas eléctricas aumentaría el riesgo de cortes de energía.

“El frío extremo se convertirá en una amenaza para la vida y puede dañar tuberías no protegidas, además de poner en riesgo al ganado”, indicó el organismo meteorológico en su informe más reciente.

Ante la magnitud del fenómeno, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró estado de emergencia y activó protocolos de respuesta para coordinar acciones entre agencias estatales y locales.

El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT), encargado de administrar gran parte de la red eléctrica del estado, aseguró que prevé contar con suficiente capacidad de suministro durante el evento y que trabaja en coordinación con otras entidades del sector energético.

De acuerdo con el NWS, la tormenta se desplazará desde las Montañas Rocosas hacia el centro-sur del país, extendiéndose durante todo el fin de semana. El organismo pidió a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones peligrosas.

