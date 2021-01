El INE y la UNAM realizan tercera sesión de “Democracia y elecciones en el mundo”

El Instituto Nacional Electoral y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizaron este 22 de enero la tercera sesión del seminario permanente “Democracia y Elecciones en el mundo”.

El doctor y director de la facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras dijo: “Es un placer para ambas instituciones estar en esta tercera sesión de este simposio que hemos organizado con el tema de la democracia y las elecciones en el mundo para analizar finalmente este cierre parcial que podemos hacer de como funcionó el proceso electoral en nuestro vecino de los Estados Unidos”.

Contreras expresó que: “Finalmente el sistema político y la idea de la democracia triunfaron en los EE.UU., creo que, a partir del 20 de enero, el mundo vive mas tranquilo porque resultaron los pronósticos negativos fracasados y el sistema finalmente pudo salir adelante y la democracia mas antigua del mundo pudo continuar con su paso. Sin embargo, las imágenes que vimos sobre la toma del capitolio hicieron reflexionar al pueblo norteamericano”.

Por su parte, el Consejero Presidente del Instituto Nacional electoral, Lorenzo Córdova, manifestó: “Este seminario permanente es un espacio que tiene la Facultad de Derecho de la UNAM, han decidido construir para escuchar diferentes voces, análisis y postura sobre el estado actual y perspectivas de la democracia en general y de los procesos electorales en particular en los tiempos que corren en todo el mundo”.

Además, agregó que: “La relevancia del proceso electoral en los EE.UU., nos ha llevado a poner mayor atención en esa nación en esta primera etapa del seminario, pero en subsecuentes sesiones abordaremos las lecciones y reflexiones sobre la vida electoral y democrática en países de América latina, Europa y otras regiones del mundo”.

La Analista y experta en temas internacionales y de seguridad nacional, Ana María Salazar. “Creo que todos estamos tratando de entender no solamente que fue lo que sucedió, que fue a lo que llevó que viéramos esas imágenes de una insurrección algunos le llaman un intento de golpe de Estado, otros le llaman protestas violentas, ósea podremos paliarnos por las diferentes definiciones de lo que vimos ese día, ese ataque al capitolio, pero lo que no podemos dejar de subrayar lo sorprendido que deberíamos de estar, pero al mismo tiempo los que trabajamos dentro del ámbito seguridad nacional no estamos tan sorprendidos”.

“Yo creo que viendo lo que sucedió en los EE.UU., hay varias lecciones que debemos de retomar y creo que podría ser importante no solamente en el proceso electoral que va a vivir México en este año, sino en los procesos electorales alrededor del mundo” agregó Salazar.