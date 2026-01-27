El IRS abre la temporada de declaración de impuestos de 2026

El Servicio de Impuestos Internos abrió hoy la temporada de presentación de impuestos de 2026 y comenzó a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos federales sobre la renta de personas físicas para el año fiscal 2025.

El IRS espera que se presenten alrededor de 164 millones de declaraciones de impuestos individuales para el año fiscal 2025 antes de la fecha límite federal del miércoles 15 de abril. Los contribuyentes pueden encontrar diversas herramientas y opciones de presentación en IRS.gov para ayudarles a preparar y presentar sus declaraciones.

“Mientras Estados Unidos celebra su 250.° aniversario, el IRS y sus empleados están entusiasmados de volver a servir a los contribuyentes estadounidenses para que cumplan con sus obligaciones de presentación de impuestos durante la temporada de declaración de 2026”, afirmó el director ejecutivo del IRS, Frank J. Bisignano.

“El año 2026 no solo conmemora el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, sino que también coincide con el 40.º aniversario de la presentación electrónica de declaraciones”, declaró Bisignano. “Al igual que en 1986, hoy el IRS anima a los contribuyentes a agilizar la tramitación de sus declaraciones mediante la presentación electrónica, en lugar de la presentación en papel. Y para agilizar la tramitación de cualquier reembolso, también fomentamos el uso del depósito directo”, añadió.

