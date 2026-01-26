Tormenta invernal deja más de diez muertos y millones afectados en EEUU

Día a Día News

ElSalvador–Una poderosa tormenta invernal continúa azotando gran parte de Estados Unidos, dejando al menos una decena de fallecidos, cortes masivos de energía y cancelaciones de vuelos, mientras las autoridades piden a la población permanecer en casa ante las bajas temperaturas y el hielo en las vías.

El fenómeno, descrito por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) como uno de los episodios invernales más intensos de las últimas décadas, ha generado acumulaciones de nieve y hielo con consecuencias «potencialmente catastróficas».

Los efectos del temporal se sienten desde Texas hasta Nueva York. En el sur del país, donde estas tormentas son menos frecuentes, más de 840.000 hogares permanecen sin electricidad debido a la caída de líneas y postes, especialmente en Tennessee, Luisiana, Misisipi y Georgia. El NWS advirtió que las condiciones heladas podrían extenderse durante varios días.

En Texas se confirmaron tres muertes, entre ellas una adolescente de 16 años que falleció en un accidente de trineo. En Luisiana, dos personas murieron por hipotermia, y en Nueva York el alcalde Zohran Mamdani informó del hallazgo de cinco cuerpos en la vía pública durante el fin de semana, mientras las temperaturas se mantenían bajo cero. En Kansas, una mujer fue encontrada sin vida tras desaparecer durante la tormenta.

Las autoridades locales y estatales han declarado estado de emergencia en al menos 20 estados y en la capital, Washington. Los aeropuertos de Nueva York, Filadelfia y Washington cancelaron la mayoría de sus vuelos, y más de 19.000 operaciones fueron suspendidas durante el fin de semana, según el sitio FlightAware.

El presidente Donald Trump aseguró que su administración sigue monitoreando la situación y mantiene comunicación con los estados afectados. En su red Truth Social escribió: «Manténganse a salvo y manténganse abrigados».

La tormenta, causada por una masa de aire ártico procedente de Canadá, ha sido descrita por los meteorólogos como “inusualmente extensa y de larga duración”. Expertos señalan que este tipo de fenómenos podría estar relacionado con alteraciones del vórtice polar, que en los últimos años han desplazado aire gélido hacia el sur del continente.

Mientras tanto, los supermercados de varias ciudades reportan estantes vacíos y los servicios de emergencia siguen atendiendo incidentes por accidentes de tránsito, caídas y cortes eléctricos.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar desplazamientos y a extremar precauciones ante el riesgo de recongelamiento en calles y aceras, que seguirá siendo alto durante los próximos días.

