Soyapango y Bengoa-Zacamil están en alza

El equipo de Soyapango sigue imparable y volvió a sumar victoria para consolidar el liderato de la tabla, mientras la novena combinada de Bengoa-Zacamil ganó por blanqueada, en la jornada de este sábado en el Campeonato Nacional Juvenil, organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol, con el respaldo del Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

Los de la Ciudad Industrial vencieron en un cerrado choque al cuadro de Santa Ana, con marcador de 9 carreras por 8, definiendo la partida en la última entrada. En tanto, el equipo Bengoa-Zacamil se impuso 5 rayitas por 0 a las ardillas de Agabeisi (La Libertad).

A primera hora, el diamante del Parque Nacional Saturnino Bengoa, fue el escenario de un candente encuentro en el que luego que Soyapango ostentara un cómodamente 6-0, sus rivales santanecos fueron remontando poco a poco hasta igualar las acciones. Luego ambos conjuntos marcaron par de rayitas para el 8-8,por lo que se definió el choque en la última entrada.

Wesley Hernández inició la parte alta del séptimo gestionando boleto. Un balk de Bryan Valladares lo movió a segunda, mientras que por toque de sacrificio de Luis Roque, ancló en la tercera. Álex Pineda se ponchó parado. Daniel Urbina recibió boleto intencional y con otro pasaporte a Daniel Macía se llenaron las bases.

William Azucena entregó el segundo out con elevado al short, pero un pasbol del receptor de la Ciudad Morena permitió que Hernández anotara la carrera que a la postre fue la ganadora.

“Me ha ido muy bien en el bateo en los últimos juegos, los entrenamientos han funcionado y el equipo ha seguido ganando. Santa Ana es un equipo fuerte, tiene buenos refuerzos, pero hoy se ganó que es lo importante”, comentó el receptor de Soyapango, José Teodoro López, quien se fue de 4-3 a la ofensiva.

Daniel Urbina fue el lanzador ganador y José Morán el perdedor.

A segunda hora, el pitcheo combinado de Carlos Salazar y Mateo Rivas dejó en cero a la ofensiva de Agabeisi (La Libertad), para que Bengoa-Zacamil se impusiera por blanqueada 5-0 y ascendiera a la segunda casilla.

En 5.1 innings de labor, Salazar apenas admitió los dos únicos hits de las ardillas en el juego, con tres boletos y siete ponches ante 21 bateadores enfrentados. Rivas cerró con 1.2 tramos con cinco ponches a su cuenta. Por los caídos, Sergio Solorzano cargó con el revés.

Con los resultados, Soyapango comanda la tabla clasificatoria con foja de 8-4; Bengoa-Zacamil lo escolta con registro de 5-4. En el tercero, y con récord nivelado 5-5, está Agabeisi, mientras Santa Ana tiene 3-5 en la cuarta casilla.

Sábado 17 de enero de 2026.

Parque Saturnino Bengoa

Equipo C H E Soyapango 9 8 2 Santa Ana 8 4 2

Pitcher ganador: Daniel Urbina

Pitcher perdedor: José Morán

Sábado 17 de enero de 2026.

Parque Saturnino Bengoa

Equipo C H E Agabeisi (La Libertad) 0 2 2 Bengoa-Zacamil 5 5 2

Pitcher ganador: Carlos Salazar

Pitcher perdedor: Sergio Solorzano

TABLA TEMPORADA REGULAR 2025-2026

EQUIPO JUEGOS GANADOS PERDIDOS DIFERENCIA Soyapango 12 8 4 – Bengoa- Zacamil 9 5 4 3.0 Agabeisi (La Libertad) 10 5 5 4.0 Santa Ana 8 3 5 6.0

