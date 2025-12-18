El Salvador moderniza el NIT: será digital, gratuito y accesible

Día a Dia News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa se prepara para aprobar una reforma que transformará por completo el sistema de identificación tributaria en El Salvador. El Número de Identificación Tributaria (NIT) pasará a emitirse de forma digital, gratuita y universal, como parte de un esfuerzo por modernizar la administración fiscal mediante el uso de nuevas tecnologías.

La Comisión de Hacienda dictaminó favorablemente las reformas a la Ley del Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco, una normativa vigente desde 1972 que, según las autoridades, ya no responde a las necesidades tecnológicas actuales.

El dictamen fue emitido tras la exposición del director general de Impuestos Internos, Marvin Esaú Sorto, quien explicó los alcances del proyecto.

De acuerdo con Sorto, la reforma permitirá a la Dirección General de Impuestos Internos implementar una plataforma electrónica que facilite la emisión del NIT desde cualquier parte del mundo.

“El trámite será totalmente gratuito, tanto para salvadoreños como para extranjeros que necesiten un NIT para realizar inversiones, comprar propiedades o abrir cuentas bancarias en el país”, indicó el funcionario.

El nuevo sistema incorporará medidas de seguridad como la validación de identidad y el uso de fotografía digital, garantizando la confiabilidad de los registros. Además, se otorgará a la administración tributaria la facultad de establecer los procedimientos técnicos y operativos necesarios para resguardar la información de los contribuyentes.

Entre las modificaciones aprobadas se incluye la eliminación del cobro por la emisión, modificación o reposición del NIT, tarifas que hasta ahora oscilaban entre una fracción y un salario mínimo diario. También se suprime la referencia a la pérdida de la tarjeta física, pues el documento será completamente digital.

En caso de requerir una reposición, el contribuyente solo deberá ingresar nuevamente a la plataforma para generarlo otra vez, previa verificación de su identidad.

El texto reformado establece que cada contribuyente contará con un NIT único, permanente, universal, digital y gratuito. Si durante el proceso se detectan errores o inconsistencias en los datos, la corrección deberá realizarse de inmediato, con la emisión de un nuevo documento.

Otro aspecto relevante es que las personas naturales mayores de 18 años que obtuvieron su NIT cuando eran menores estarán obligadas a generarlo electrónicamente. Este punto busca asegurar la transición completa al sistema digital sin afectar a quienes ya están registrados.

El Salvador ya había dado un primer paso hacia la digitalización en 2021, cuando homologó el NIT con el Documento Único de Identidad (DUI) y permitió obtener una representación electrónica opcional. Sin embargo, esta nueva reforma da un salto definitivo hacia la modernización total del registro tributario, eliminando trámites presenciales y costos asociados.

De aprobarse en la próxima sesión plenaria, prevista para el jueves 18 de diciembre de 2025, la reforma marcará un hito en la transformación digital del sistema fiscal salvadoreño, alineándose con los objetivos gubernamentales de eficiencia, transparencia y acceso universal a los servicios públicos.

