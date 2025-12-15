El Salvador elegido miembro de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador fue elegido por aclamación este 12 de diciembre de 2025 como miembro de la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (PBC, por sus siglas en inglés), durante la 61.ª sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU.

La designación, respaldada de forma unánime por los Estados miembros, permitirá al país integrar este órgano asesor intergubernamental de 31 miembros durante el período 2026-2027. La Comisión fue creada en 2005 con el objetivo de apoyar a los países que enfrentan o han superado conflictos, contribuyendo con estrategias para consolidar la paz y promover procesos sostenibles de reconstrucción.

La elección de El Salvador representa un reconocimiento al papel que el país ha asumido en materia de seguridad y desarrollo social. De acuerdo con el Gobierno salvadoreño, las políticas de prevención de la violencia, empleo, salud y educación impulsadas en los últimos años han fortalecido la cohesión social y mejorado las condiciones de estabilidad interna.

Además, El Salvador ha participado en operaciones de mantenimiento de paz de la ONU con personal militar y policial, y ha colaborado activamente con agencias del sistema de Naciones Unidas en programas de fortalecimiento institucional, empoderamiento de mujeres y jóvenes, desarrollo económico y movilidad humana.

Como miembro de la Comisión, El Salvador contribuirá en la formulación de estrategias internacionales de consolidación y mantenimiento de la paz, así como en la coordinación entre organismos de la ONU y otros actores relevantes para la recuperación de países afectados por conflictos.

Con esta elección, el país refuerza su papel en espacios multilaterales y su compromiso con la cooperación internacional, la estabilidad global y la construcción de sociedades más seguras y resilientes.

