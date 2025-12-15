Se espera el flujo de más 800 mil pasajeros en el aeropuerto en diciembre según CEPA

Día a Día News

ElSalvador–Durante diciembre, el Aeropuerto Internacional de El Salvador espera recibir alrededor de 800,000 pasajeros, informó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Esta cifra incluye viajeros que arriban, salen y realizan conexiones en la terminal aérea.

Federico Anliker, presidente de CEPA, destacó que este aumento significativo responde en parte a la apertura de nuevas rutas por Frontier Airlines, que iniciará operaciones el 19 de diciembre. Las nuevas conexiones enlazarán El Salvador con importantes ciudades de Estados Unidos, como Dallas, Washington, Miami, Houston y Orlando.

Para garantizar una atención eficiente durante esta temporada alta, CEPA movilizará a cerca de 1,800 empleados, quienes operarán en turnos rotativos las 24 horas del día. Este despliegue busca mantener la fluidez en los procesos de migración, aduanas, seguridad y otros servicios aeroportuarios.

Además, Anliker resaltó los avances en la modernización del aeropuerto, con inversiones que superan los 300 millones de dólares. Entre los proyectos destacan la construcción de nuevas terminales de equipaje, migración y aduanas, así como la renovación de pistas y mejoras energéticas. Estos esfuerzos se enmarcan en un plan que busca consolidar a El Salvador como un hub aéreo competitivo en la región.

Por otra parte, se informó que la coordinación entre entidades como la Autoridad Aeroportuaria, migración, aduanas y Policía Nacional ha sido clave para optimizar la operación y acelerar los procesos de carga y pasajeros.

Finalmente, se recordó que en el oriente del país avanza la construcción del Aeropuerto del Pacífico, que una vez finalizado permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado para quienes viajan desde esa zona, con una capacidad inicial para 365,000 pasajeros anuales y planes de expansión futura.

Este crecimiento destaca en un contexto regional donde la tasa de aumento anual en pasajeros suele ser del 4% al 5%, mientras que El Salvador reporta un crecimiento superior al 16%, reflejando una dinámica positiva en el sector aeronáutico.

Compartir esta nota