El Salvador en alerta por nueva variante de influenza A (H3N2): síntomas y prevención

ElSalvador–El Salvador confirmó la presencia de la variante K del virus influenza A (H3N2), conocida popularmente como la “súper gripe”, que ya circula en varias regiones del mundo y comienza a generar preocupación en el país.

Aunque solo se han reportado oficialmente tres casos en lo que va de 2025, expertos advierten que la variante podría estar más extendida debido al movimiento masivo de personas en la temporada navideña.

Esta mutación del virus gripal se caracteriza por síntomas más intensos que los habituales, lo que puede complicar cuadros en personas con condiciones médicas previas o sistemas inmunológicos debilitados.

Lo que debe saber sobre esta variante

La influenza A (H3N2) subclado K se transmite principalmente a través de gotas respiratorias. Los síntomas aparecen rápidamente e incluyen fiebre alta, fatiga profunda, dolor muscular fuerte y tos seca, entre otros. No es comparable en peligro al covid-19, pero puede causar complicaciones serias en grupos vulnerables.

Grupos de riesgo y complicaciones

Niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas están en mayor riesgo de desarrollar neumonía, insuficiencia respiratoria u otras complicaciones graves si contraen esta variante.

La vacunación sigue siendo la principal defensa. El Ministerio de Salud garantiza la disponibilidad de la vacuna tetravalente para toda la población desde los seis meses de edad.

Ante síntomas sospechosos, se recomienda buscar atención médica rápida, evitar la automedicación y seguir medidas básicas de higiene y distanciamiento.

El llamado de las autoridades es claro: reforzar la vigilancia epidemiológica y tomar precauciones para evitar un aumento significativo de casos en los próximos meses.

