Marcela Villatoro y Claudia Ortiz cruzan acusaciones tras aprobación del Presupuesto 2026

Día a Día News

ElSalvador–El Presupuesto General de la Nación 2026 volvió a poner en evidencia las fracturas dentro de la oposición salvadoreña. Un nuevo enfrentamiento entre las diputadas Claudia Ortiz, del partido Vamos, y Marcela Villatoro, de ARENA, marcó el debate político tras la aprobación del plan de gastos en la Asamblea Legislativa.

La disputa comenzó cuando Ortiz cuestionó la postura del partido tricolor, señalando que, pese a pronunciarse en contra del presupuesto durante el debate, los diputados areneros abandonaron el pleno antes de la votación. “Hicieron discursos críticos, pero al final se retiraron sin votar. Eso no es coherencia política, es conveniencia”, afirmó la legisladora.

En respuesta, Marcela Villatoro rechazó las acusaciones y contraatacó desde sus redes sociales. “Tus enemigos no somos nosotros, es Nuevas Ideas. En vez de atacar a ARENA, deberías preocuparte por unir a la oposición”, escribió. También cuestionó la presencia y participación de Ortiz en discusiones clave, como las reformas constitucionales y el análisis del presupuesto en la Comisión de Hacienda.

El cruce de declaraciones escaló rápidamente en redes sociales, donde usuarios calificaron el intercambio como un “nuevo round” entre ambas diputadas, recordando que no es la primera vez que protagonizan un choque público.

En marzo de 2025, Ortiz y Villatoro ya habían tenido un fuerte desencuentro durante un debate sobre minería metálica, cuando la diputada de Vamos propuso una reforma constitucional para prohibir la actividad. Villatoro la acusó entonces de “politizar” el tema y de apropiarse de una iniciativa que ARENA había impulsado meses antes.

Ambas legisladoras han mantenido un historial de roces en torno a temas legislativos, asistencias a plenarias y estrategias de oposición. Ortiz ha sido crítica de lo que considera una falta de coherencia en ARENA, mientras que Villatoro la acusa de dividir a la oposición y facilitar la agenda del oficialismo.

Analistas señalan que este tipo de enfrentamientos debilitan la posibilidad de construir un bloque opositor sólido de cara a las elecciones legislativas de 2027. En un escenario donde Nuevas Ideas mantiene mayoría absoluta, las divisiones internas restan fuerza a cualquier intento de contrapeso político.

El episodio del presupuesto 2026 —que fue aprobado sin los votos de ARENA ni Vamos— dejó expuesta, una vez más, la falta de coordinación entre los partidos opositores, que no lograron acordar una postura conjunta frente al plan de gastos presentado por el Ejecutivo.

Mientras tanto, la discusión pública entre Ortiz y Villatoro sigue generando debate sobre el futuro de la oposición en un entorno legislativo dominado por el oficialismo, donde la unidad parece, por ahora, una tarea pendiente.

Compartir esta nota