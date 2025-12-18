Ministerio de Trabajo moviliza 700 inspectores para asegurar pago del aguinaldo

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Trabajo inició un operativo nacional para garantizar que todos los trabajadores reciban su aguinaldo antes del 20 de diciembre, según anunció el ministro de Trabajo, Rolando Castro.

El plan “Defiende tu aguinaldo” desplegó a más de 700 inspectores en empresas públicas y privadas, con la misión de supervisar que se cumpla la entrega del pago anual conforme a la reciente reforma al Código de Trabajo.

Esta normativa establece que el aguinaldo debe pagarse entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre, un cambio que busca dinamizar la economía nacional.

“El sector público ya cumplió con el pago anticipado, ahora nos enfocamos en el sector privado para que respeten la ley y se garantice el derecho de los trabajadores”, dijo Castro.

Además, destacó que este adelanto ha tenido un impacto positivo en la economía, la cual proyecta un crecimiento superior al 4 % para este año, superando pronósticos nacionales e internacionales.

El ministro recordó que las inspecciones continuarán hasta el 20 de diciembre, fecha límite para que los empleadores completen el pago del aguinaldo. “Mientras otros descansan, nuestro equipo está en terreno para defender los derechos de los salvadoreños”, concluyó.

