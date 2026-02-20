Minsal y proyecto Sonrisas brindan más de 700 atenciones odontológicas en cinco jornadas

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Salud (Minsal), en coordinación con el proyecto Sonrisas para El Salvador, desarrolló cinco jornadas odontológicas en distintos puntos del país, con el objetivo de ampliar el acceso a la atención dental especializada.

Las actividades se llevaron a cabo en San Juan Nonualco (La Paz), La Nueva Concepción (Chalatenango), San Marcos (San Salvador), La Libertad e Isla Tasajera, donde profesionales de la salud atendieron a más de 700 personas entre niños, mujeres embarazadas, adultos y adultos mayores.

El Minsal detalló que la última jornada se efectuó en el Centro de Emergencias de la Isla Tasajera, donde también se atendió a pacientes provenientes de las islas Cordoncillo, Colorada, El Zapote, La Herradura y el Estero de Jaltepec.

Durante las jornadas se ofrecieron servicios de odontopediatría, odontología general, endodoncia y cirugías maxilofaciales, que incluyeron procedimientos como pulpotomías, pulpectomías, sellantes de fosas y fisuras, aplicaciones tópicas de flúor, obturaciones, exodoncias y colocación de coronas.

Según la cartera de Salud, desde 2020 el proyecto Sonrisas para El Salvador, con el apoyo de odontólogos españoles, ha beneficiado a más de 3,900 pacientes y realizado 5,900 procedimientos.

“El propósito de estas acciones es fortalecer el intercambio de conocimientos médicos, ampliar la cobertura odontológica, reducir el índice de caries dental e incentivar hábitos de higiene bucal en las comunidades beneficiadas”, destacó el Minsal en su comunicado.

