Trump ordena la desclasificación de archivos sobre ovnis y vida extraterrestre

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó a diversas agencias federales a identificar y divulgar documentos oficiales relacionados con objetos voladores no identificados (Ovnis), fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) y posibles formas de vida extraterrestre.

El anuncio fue realizado el jueves a través de su red Truth Social, donde el mandatario aseguró que la medida busca “transparentar información de alto interés público” que durante décadas ha permanecido bajo clasificación. “Son temas altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”, escribió.

La orden implicará la colaboración del Departamento de Guerra y otras instituciones gubernamentales para revisar y hacer públicos expedientes que, según Trump, “la población tiene derecho a conocer”.

La decisión surge tras comentarios del expresidente Barack Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, en el que afirmó entre risas que “los extraterrestres son reales, pero yo no los he visto”. Trump respondió que Obama “divulgó información clasificada” y que eso representaba “un grave error”. No obstante, el actual mandatario admitió no tener pruebas sobre la existencia de vida fuera de la Tierra, aunque insistió en liberar todo registro oficial disponible.

Posteriormente, Obama matizó sus declaraciones en Instagram, señalando que durante su mandato no tuvo evidencia de contacto con seres de otro mundo, pero consideró que, dada la magnitud del universo, es razonable suponer que exista vida más allá del planeta.

El interés estadounidense por estos fenómenos no es reciente. En 2013, la CIA confirmó la existencia del Área 51, una base militar creada en los años cincuenta por orden del presidente Dwight Eisenhower para pruebas secretas de aeronaves.

Con la nueva instrucción de Trump, el debate sobre la transparencia gubernamental y los fenómenos aéreos no identificados vuelve al centro de la agenda pública en Estados Unidos.

