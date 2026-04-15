El Salvador promueve su café en Türkiye con taller cultural

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La Embajada de El Salvador en Türkiye realizó un taller de preparación y degustación de café salvadoreño como parte de la actividad “Latin American Culture Days”, organizada por la municipalidad de Çankaya.

La iniciativa, dirigida a jóvenes interesados en la cultura y gastronomía latinoamericana, buscó posicionar el café como uno de los principales referentes de la identidad salvadoreña, reconocido internacionalmente por su calidad y características sensoriales.

Durante el desarrollo del taller, los participantes conocieron el origen del café producido en El Salvador, sus principales variedades (entre ellas el pacamara) y los métodos de preparación que permiten resaltar sus diferentes distintivos. La actividad incluyó una degustación guiada orientada a identificar aromas, sabores y perfiles del café de especialidad.

El embajador de El Salvador en Türkiye, Héctor Jaime, destacó que este tipo de espacios contribuyen al intercambio cultural y permiten acercar productos representativos del país a nuevas audiencias en el extranjero.

La representación diplomática también expresó su agradecimiento a la municipalidad de Çankaya y a las instituciones locales que colaboraron en la organización del evento, el cual forma parte de las acciones de promoción cultural impulsadas por El Salvador a nivel internacional.

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