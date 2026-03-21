Elkno llega con el tema “Eres más mía que tuya”

El artista paisa elkno llega con “Eres mía que tuya”, un tema con el que inicia una nueva etapa musical y visual. En esta canción exalta su versatilidad y su admiración por la salsa, sin dejar a un lado el género urbano que lo caracteriza.

“Eres Más Mía Que Tuya” aborda la complicidad entre dos personas que, aún sabiendo que sus caminos pueden separarse, entienden ese vínculo que permanece en la memoria y que inevitablemente recuerda que fueron parte del otro.

Elkno llega con una nueva imagen, un nuevo concepto y abre el espectro de su propuesta sonora con el que se aleja momentáneamente del reggaetón que venía presentando para explorar una faceta más latina.

«La frase para definir este momento de mi carrera es: nunca es tarde. Nunca es tarde para seguir trabajando, explorando y buscando. Nunca es tarde para creer, soñar, salir de la zona de confort, arriesgarse y lanzarse. Esa convicción ha acompañado mi camino desde antes, cuando todo era apenas un sueño, durante el proceso creativo y ahora en esta nueva etapa que estamos explorando. Nunca es tarde para arriesgarse, y esa idea resume la esencia de mi proyecto musical.» – ekno

El video se convierte en un viaje a través del tiempo y la historia de la música. La estética revive un bar de salsa de los años dorados de este género y aquellos referentes del mismo. Además, el videoclip también es un homenaje a los inicios de elkno, quien perteneció a un grupo de salsa.

“Yo siempre he sido muy salsero, hace años cantaba en un grupo que se llamaba Guateque. Para este tema, no quería que fuera una salsa más sino una fusión con el género urbano. Siempre estoy buscando conectar mis raíces con la actualidad” – elkno.

El próximo 2 de mayo de 2026 el artista paisa se presentará en la gran fiesta latina del festival La Solar en Medellín, en la unidad deportiva Atanasio Girardot.

elkno compartirá escenario con artistas como Nanpa Básico, Alvarito Díaz, Yandel, Maisak, entre otro exponentes de la escena musical.

“Oe bebé, si se va a manejar mal, me invita”

Compartir esta nota