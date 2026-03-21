Yovanna Ventura participa en eventos de Elton John AIDS Foundation

La modelo, cantante y actriz Yovanna Ventura fue una de las figuras destacadas durante la semana de los Oscar en Los Ángeles, con presencia en algunos de los eventos más exclusivos de la temporada.

La artista, nacida en Miami y de raíces dominicanas, asistió al after-party de la Elton John AIDS Foundation en West Hollywood, uno de los encuentros más selectos y de mayor perfil de la noche.

Además de su presencia en la semana de premios, Ventura desfiló para Philipp Plein en Bel Air, participando en una experiencia que fusiona moda y música junto a Don Toliver, y reafirmando su lugar dentro del circuito internacional de la moda.

Su aparición coincide con un momento clave en su carrera, marcando su transición hacia la música con nuevos lanzamientos que se estrenarán a lo largo del año como parte de su próximo EP.

Con una audiencia global en crecimiento y una trayectoria que conecta moda, actuación y música, Yovanna Ventura continúa posicionándose en la intersección de la cultura pop y el entretenimiento internacional.

Como modelo ha colaborado con algunas de las casas de moda y belleza más influyentes del mundo, incluyendo HourGlass, Maybelline, Intimissimi, Yeezy, Puma, Diesel, MCM y SKIMS, además de desfilar para marcas como GCDS, The Blonds, Philipp Plein, Private Policy y Bronx & Banco.

Su trabajo también ha sido destacado por importantes publicaciones de moda internacionales como Vogue Italia y Schön Magazine, consolidando su presencia dentro del circuito global de la moda.

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